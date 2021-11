Solskjærs svar til kritikerne: - Det er null problem

Lørdag venter en ny utfordring og storkamp for en presset Ole Gunnar Solskjær (48) og Manchester United mot byrival Manchester City. Den siste tids kritikk mot ham og superspissen Cristiano Ronaldo (36) preller av.

STÅR SAMMEN: Ole Gunnar Solskjær brukte tid på pressekonferansen før Manchester City-kampen på å fortelle kritikerne hav han synes om meningene rundt superstjernen hans med nummer 7 på ryggen.

– Jeg gikk inn dørene her i desember 2018 for snart tre år siden, og det har vært spekulasjoner siden det. Det er null problem. Vi har slått tilbake etter Liverpool og hatt en god uke nå. Men man forventer ingen lett reise om man blir trener her, svarer Solskjær på spørsmål fra TV 2, på pressekonferansen før Manchester City-kampen.

Etter det brutale 0–5-nederlaget for Liverpool søndag for snart to uker siden begynte engelsk presse å spekulere i at det gikk mot slutten for den norske klubblegenden som sjef for en av verdens største fotballorganisasjoner.

Samtidig som Manchester United slet i forsvarsarbeidet og med valgene sentralt på midtbanen, begynte kritikerne å peke i retning sommerens stjernesignering av Cristiano Ronaldo, som et mulig problem. Begrunnelsen var at han ikke deltok i det defensive arbeidet.

En hardtkjempende Ole Gunnar Solskjær i managerstolen på Old Trafford maktet å ta laget sitt til en 3–0-seier borte over Tottenham sist lørdag. Da scoret Ronaldo først. Og en sen scoring fra den portugisiske målmaskinen gjorde at de ungikk et nytt tap mot Atalanta i midtuken.

– Han er en av de beste spillerne som har vært på denne planeten. Viktigheten hans på og utenfor banen er helt ekstrem. Man ser det på måten han han scorer målene og hva han gjør eller. Jeg kan ikke forstå at folk er negative. Han scorer mål og gjør sin jobb for laget. Han er en topp profesjonell fyr.

Vil åpne bedre

Solskjær svarte videre at han er opptatt av at laget sitt nå åpner kampene på en bedre måte, og er klare til avspark. De har havnet under i viktige kamper over en lengre periode, og gjort det vanskelig for seg selv.

Akkurat mot Manchester City og manager Pep Guardiola, har Solskjær et overtak siden han tok over som sjef for de røde i den engelske byen. Kristiansunderen har fire seire, én uavgjort og tre tap siden 25. april 2019 og det første derby-møtet hans.

Han trakk frem energien de fikk i det siste hjemmemøtet før coronapandemien. For 8. mars 2020 vant de 2–0 foran «ekstatiske» hjemmepublikummere, og vil gjerne gjenskape øyeblikket.

– Det er en spesiell kamp. Sist hadde vi derbyet med fans hjemme var atmosfæren var elektrisk. Mange vil kjempe på den i morgen.

Forsvarsskader og taktiske valg

Solskjær kan trenge hjelpen han kan få, for han har skadeproblemer som uroer før oppgjøret.

Allerede er lagets mest solide midtstopper, Raphaël Varane, ute med skade i fire-fem uker. «Heldigvis» for Manchester United er det landslagspause i to uker av dem.

Paul Pogba er suspendert. Samtidig er den svenske forsvareren Victor Lindelöf tvilsom til om han kan involveres i en startoppstilling.

– Han er usikker. Forhåpentligvis er han med i morgen. Jeg tror han er klar. Men jeg kan ikke love noe, fortalte Solskjær.

48-åringen trakk frem Eric Baillys prestasjoner mot Atalanta i midtuken, og det går mot en ny start for ivorianeren. Etter Liverpool-tapet har nordmannen valgt å spille en slags 3–5–2-formasjon og utelukket spillere som Jadon Sancho og Mason Greenwood fra start for å få plass til en ekstra forsvarer. Marcus Rashford startet heller ikke mot Tottenham. Nå kan det spøke for «suksessformasjonen» han har lyktes med i flere storkamper i løpet av sin manager-karriere, grunnet den forsvarskrisen.

Blir Lindelöf klar kan en aktuell lagoppstilling bli: De Gea - Lindelöf, Maguire, Bailly - Wan-Bissaka, Fred, B. Fernandes, McTominay, Shaw - Cavani, Ronaldo.

Kampen mot Manchester City har avspark 13:30 lørdag og kan bivånes på TV 2 Sport Premium.

