Glimt-spillerne fikk klar beskjed: – Nåde den som er ute i Bodø-natten

BODØ (VG) Bodø by var høyt oppe etter 6–1-seieren mot Roma. Det får ikke Glimt-spillerne være med og oppleve.

– Da vil jeg stille spørsmålet: Hvis du satt i min stol, ville du gjort det når du skal mot Godset på søndag om tre dager? kontret Kjetil Knutsen på VGs spørsmål. Med åtte serierunder igjen topper Bodø/Glimt eliteserien, tre poeng foran Molde.

Tidligere hadde Erik Botheim, som scoret to av de seks målene mot Roma, svart med humor da han ble spurt om «Bodø må forvente to festglade gutter» i kveld.

– Er Kjetil her? spurte Botheim og kikket rundt seg – til latter fra salen og treneren som ventet på å ta over stafettpinnen på podiet på pressekonferansen.

– Nei, jeg skal hjem og legge beina høyt, restituere og spise epler og bananer, svarte Botheim etter å ha tittet bort på sjefen.

– Bra svar, kommenterte en lattermild Knutsen:

FEIRING: Bodø/Glimt-spillerne var høyt oppe etter den fantastiske 2–0-scoringen til Patrick Berg torsdag.

Etter at VGs reporter ble svar skyldig på Knutsens kontring om hva som er det mest fornuftige, utdypet Bodø/Glimt-treneren det slik:

– Vi kan ikke tenke sånn. Kampene kommer tett og hvis man tar av så får du rekylen mitt i trynet før du skjønner det, sier Knutsen.

Roma ble fullstendig overkjørt fra start av i Bodø. Det tok nesten to minutter før italienerne var borti ballen – og før åtte minutter var spilt hadde Glimt tatt ledelsen. Hjemmelaget vartet opp med vakre kombinasjoner i forkant av både Erik Botheims ledermål og kaptein Patrick Bergs 2–0-scoring.

Roma reduserte, men etter pause ble det fullstendig overkjøring, selv om Roma-sjef José Mourinho forsterket laget med spillere som Henrikh Mkhitaryan, den italienske landslagsspilleren Bryan Cristante, Tammy Abraham og Lorenzo Pellegrini.

Det brydde Bodø/Glimt seg fint lite om. Erik Botheim var frempå igjen, før Ola Solbakken, Amahl Pellegrino og Solbakken igjen scoret sikkert alene med keeper og det sto uvirkelige 6–1.

Lagkaptein Patrick Berg mente allerede før kampen at han trolig kom til å få mer rom mot Roma enn han gjør mot lag i Eliteserien – og han fikk rett.

Glimt-treneren er på sedvanlig vis opptatt av «prestasjon og utvikling» og ville ikke svare på hvor langt dette laget kan nå.

Knutsen – som er ønsket av Rosenborg – sa også at han tror man presterer dårligere og dermed blir mindre attraktiv om «man er på vei et sted», da han ble spurt om han forventet at mange av spillerne hans kunne komme til å forsvinne til større klubber etter en slik prestasjon.

– Vi skal ha en ekstremt viktig kamp på søndag og det er sånn vi må jobbe, så nåde den som er ute i Bodø-natten og feirer med Den Gule Horde, sier Knutsen.

Ola Solbakken og Erik Botheim noterte seg for to scoringer hver, mens Patrick Berg og Amahl Pellegrino begge scoret ett hver.

Det sørget for 6–1-seier og dermed topper Bodø/Glimt sin gruppe i Conference League.

Vinneren av gruppen hopper rett til åttedelsfinalen, mens andreplassen skal møte en av tredjeplassene i Europa League-gruppespillet i playoff i februar.

I Eliteserien er Bodø/Glimt tre poeng foran Molde og åtte poeng foran Kristiansund når åtte kamper gjenstår.