Magnus Carlsen kan sette ny pengerekord: 11,7 millioner

Magnus Carlsen (30) skal før jul spille sin femte VM-match. Om han vinner, blir det ny penge-rekord for det norske sjakkgeniet.

Magnus Carlsen og pappa Henrik fotografert i forbindelse med finalen i Champions Chess Tour nylig.

David Llada, kommunikasjonsansvarlig i FIDE (det internasjonale sjakkforbundet), bekrefter til VG at premiepotten under VM i Dubai er 2 millioner euro.

Det tilsvarer 19,5 millioner kroner med dagens kurs.

Etter det VG vet får vinneren 60 prosent av summen, noe som tilsvarer 11,7 mill. kroner. Så mye har Carlsen aldri tidligere fått for en VM-match.

Taperen får resten – 7,8 mill. kroner.

– Dette må du snakke med Henrik om, ber Magnus Carlsen når vi spør ham om pengene i forbindelse med finalen i Champions Chess Tour.

«Henrik» er faren Henrik Carlsen, som er verdensmesterens manager. Han sier til VG:

– Magnus er fornøyd med avtalen vi har skrevet med FIDE.

– Er dette den beste avtalen dere har gjort i forbindelse med en VM-match – rent økonomisk?

– Det vil jeg ikke kommentere nå.

Magnus Carlsen selv vil heller ikke si noe om hvilke detaljer det var viktig for ham å få på plass i avtalen om VM-matchen. I et intervju med sin sponsor Unibet sa han i september at det var noen saker som måtte på plass.

Pengepotten i Dubai betyr en kraftig økning for sjakk-VM i forhold til de siste matchene. For Carlsen har de fire VM-oppgjørene til nå gitt følgende gevinst:

I 2013, i fattige Chennai, var det en premiepott på 15 mill. kroner og Carlsen stakk av med cirka 9,5 mill. kroner etter å ha overtatt VM-tittelen.

I 2014, i russiske Sotsji, var potten på 1 million euro, og Carlsen satt igjen med cirka 5,7 mill. kroner etter seieren.

I 2016, i New York, var potten den samme, og med seier ble det igjen cirka 5,7 mill. kroner på Carlsen.

I 2018, i London, var potten igjen på 1 million euro, som er minimum etter FIDE-reglene. Og nye 5,7 mill. på Carlsen.

Denne gang ligger han altså an til å tjene dobbelt så mye - om han klarer å slå russeren Jan Nepomnjasjtsjij og dermed beholde sin VM-tittel.

De tre siste gangene har det vært selskapet Agon som har stått bak VM-arrangementet. Denne gang har FIDE overtatt VM-matchen selv.

– Det er slående hvor mye mindre de tjener i dag enn da jeg spilte VM-kamp mot Garry Kasparov for 25 år siden, sa FIDE-visepresident Nigel Short til chess.com om premiepotten i 2018. Nå er det altså doblet siden den gang.

PS: Magnus Carlsens selskap Magnuschess hadde i 2020 et driftsresultat på imponerende 17,7 mill. kroner - til tross for at det, på grunn av pandemien, ikke ble spilt noen VM-match i fjor. Alt tyder på at han kommer til å gjøre enda mer i 2021. Blant annet tjente han 2,7 mill. alene på Champions Chess Tour.