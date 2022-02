Langrennssjefen nekter å svare på Iversens påstand

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Emil Iversen hevder han var lovet plass på laget til 15-kilometeren. Ingen av langrennssjefene vil svare på om det er sant eller ikke.

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum etter fredagens 15-kilometer i Zhangjiakou. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vrakingen av Emil Iversen (30) har skapt mye støy. Trønderen hevder at han ble lovet plass på 15-kilometeren og langet ut mot ledelsen i et intervju med NRK.

Etter dagens 15-kilometer, der Klæbo tok bronse, innrømmer både landslagsledelsen og lagkameratene at de gjerne skulle vært bråket foruten.

Langrennssjef Espen Bjervig, som har det overordnede ansvaret for Norges landslag, nekter å svare på om Iversen var lovet en plass på laget.

– Dette tar vi internt. Det er en intern hendelse og evalueres også internt.

– Når blir det?

– Det er mange skirenn om dagen, så vi tar det når det passer. Jeg hadde en lang, god prat med Emil i går kveld.

– Hva kom frem der?

– Vi må se fremover, det er det viktigste.

– Hva synes om måten han gikk ut på?

– Det skaper litt støy, det er vi for så vidt vant med i langrenn. Jeg tar det på kontoen for at han er fryktelig lei seg og skuffet.

– Vil det få noen reaksjon?

– Som jeg sa, evalueringen av dette tar vi internt, sier Bjervig.

Iversen er en del av allround-landslaget som trenes av Eirik Myhr Nossum. Sprintlandslaget, som hadde tre av fire løpere på fredagens 15-kilometer, treners av Arild Monsen. Bjervig har siste ord i alle uttak.

– Er alt greit mellom deg, Bjervig og Monsen?

– Alt som omhandler den saken holder vi internt, sier Nossum til VG.

Bjervig fikk spørsmål om det samme:

– Jeg og Eirik har et veldig godt forhold, det er ikke noe problem.

Fakta De to landslagene Menn, allround, trenes av Nossum: Harald Østberg Amundsen (Asker), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss). Menn, sprint, trenes av Monsen: Pål Golberg (Gol), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauer), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og omegn). Les mer

Martin Johnsrud Sundby uttalte fredag at han tror landslagstrener Eirik Myhr Nossum er overkjørt etter at Emil Iversen ble vraket til nok en øvelse.

– Hva skal seg si til det? Jeg har ikke snakket med Martin eller sett ham her nede. Det er vel noe han antar, og antagelser ser jeg ikke noen grunn til å kommentere, er Bjervigs svar til det.

Nossum sier at det ikke er noe prestisje for ham å ha siste ordet i laguttaket.

– Nei, nei, det er ingenting sånt. Vi prøver til enhver tid å ta ut et godt lag. Vi har stort sett alle samlingsdøgn sammen, så vi er mer ett lag enn to lag, svarer Nossum.

– Det har vært flere mesterskap med lignende bråk rundt uttak. Hvorfor klarer man ikke å gjøre et uttak ryddigere?

– Uttak er vanskelig. Du har fem-seks stykker som er like god, som skal sorteres ned til fire. Det er alltid fryktelig vanskelig.

– Har løperne kontaktet deg, snakket om det som har vært ute?

– Vi har stort sett pratet om den distansen som er i dag. Vi så halfpipe og diskuterte hva som er forskjellen på «trippel og dobbel cork». Ingen var eksperter på det, sier Nossum.

VRAKET: Emil Iversen måtte trene istedenfor å gå renn fredag.

– Hva synes du om at folk setter spørsmålstegn ved jobben du gjør, kan du leve med det?

– At folk stiller spørsmål ved det vi gjør, er vi ganske vant med. Alt som omhandler den saken holder vi internt.

Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Erik Valnes var de fire som fikk gå fredagens klassiskrenn.

Klæbo tok en imponerende bronsemedalje, mens Holund ble nummer fire.

Golberg sprakk og havnet langt bak, mens Valnes var over to minutter bak vinnende Niskanen.