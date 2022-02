Christiansen røpet detaljene som ga norsk stafettseier: – Til lærdom

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Vetle Sjåstad Christiansen (29) berømmer Johannes Thingnes Bø (28) for måten han avgjorde lørdagens miksstafett.

Inn mot oppløpet kom Norge, Frankrike og ROC samlet. Dermed skulle Johannes Thingnes Bø, Quentin Fillon Maillet og Eduard Latypov gjøre opp om gullet, og inne på oppløpet var Thingnes Bø suveren.

Det norske herrelaget har de siste sesongene brukt Vetle Sjåstad Christiansen som ankermann til herrestafettene på grunn av den gode spurten, og Sjåstad Christiansen lot seg imponere over måten Thingnes Bø avsluttet lørdagens stafett.

– Det var ekstremt imponerende. Jeg har sett den spurten i reprise mange ganger. Vi hadde jo trent på det, og han gjorde alt rett, sier han på et pressemøte søndag, og spøker med at han nå frykter at Thingnes Bø vil ta over ankerrollen.

IMPONERT: Vetle Sjåstad Christiansen (høyre) var fornøyd med hvordan Johannes Thingnes Bø (venstre) utførte spurten.

Sammen med Sivert Guttorm Bakken og smøresjef Tobias Dahl Fenre, hadde Sjåstad Christiansen kjørt gjennom avslutningen og gitt tilbakemelding om hva som fungerte best.

Beskjeden var at det beste var å være nummer to over den siste bakketoppen.

– Han var nummer to og tok tre ekstra tak på toppen. Han hadde mye større fart enn Latypov og Quentin. Quentin tror jeg ble tatt litt på sengen, for Johannes løste det eksemplarisk. Med så høy fart, var det ikke mye man kunne gjøre på selve oppløpet. Det var den farten man fikk med seg ned bakken som gjaldt. Det var til lærdom, også for meg, det han gjorde, sier Sjåstad Christiansen.

Nordmannen er klar på at de norske skiskytterne er opptatt av å stadig gjøre små forbedringer.

– Det er små detaljer som vi prøver dele med hverandre og finne ut av. Vi er ikke redde for å søke kunnskap, og veldig opptatt av detaljer og gjøre hverandre bedre.

For Sjåstad Christiansen ble det også en svett opplevelse som tilskuer til det høydramatiske rennet.

– Det var mye vind og vanskelige forhold, men det var de fire beste igjen til slutt. Det ble ganske rettferdig sånn sett. Det må ha vært den mest spennende stafetten på lang tid. Jeg var så svett at jeg måtte kaste av meg tøyet etterpå, så jeg må nok sende det til vask, sier han.

På lørdagens miksstafett gikk Thingnes Bø og Tarjei Bø de to norske herreetappene. Til tirsdagens 20 kilometer blir det norske firemannslaget komplettert med Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid, og sistnevnte ble også mektig imponert av Thingnes Bø.

– Det var helt magisk det han gjorde der. Det var Johannes tilbake i sitt gamle gode ess. Han blir absolutt skummel i OL, sier Holm Lægreid.