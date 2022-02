Trener Iversen med tidenes vanskeligste stafettuttak: Har et umulig forslag

ZHANGJIAKOU (VG) Ole Morten Iversen har ikke fått svarene han ønsket seg fra andre enn Therese Johaug i OL. Nå aner han ikke hvem som skal gå stafetten lørdag.

STJERNEN: Damelandslagstrener Ole Morten Iversen har bare ett sikkert kort på stafetten: Therese Johaug som har to gull av to mulige så langt i OL.

Nest beste norske løper på 10 kilometer klassisk var Tiril Udnes Weng på 21. plass. Tvillingsøster Lotta ble nummer 25, mens Mathilde Myhrvold ble nummer 44. Neste ute for damene er stafett.

– Jeg hadde et forslag om at Therese gikk alle etappene, men jeg tror ikke at det er lov, sier damelandslagstrener Ole Morten Iversen til VG etter 10 kilometeren.

Og selv om det selvsagt bare var tull, så sier det litt om situasjonen for norsk damelangrenn i OL at han i det hele tatt sa det.

På 15 kilometer fellesstart med skibytte var de norske resultatene bak gullvinner Johaug: 18 (Helene Marie Fossesholm) og 29 (Ragnhild Haga).

– Jeg må innrømme at jeg tenker mye på stafett, iallfall i det siste. Det er bare å innse at med resultatene fra før i år, vi er ingen gullkandidater, sier Iversen.

Han innrømmer at han ikke aner hvordan han skal stokke laget.

– I år er det fryktelig vanskelig. Det ble litt krøll for oss når Anne Kjersti (Kalvå) og Heidi (Weng) ikke er her. Vi har kanskje ikke fått de svarene vi håpet på her, det har gjort det enda vanskeligere. Vi vet ikke hvem som skal gå, vi vet ikke hva slags etappe de skal ha. Det er det vi må bruke litt tid på i ettermiddag, sier Iversen til VG.

Journalist i svenske Expressen, Tomas Pettersson, mener Iversen ikke trenger å bruke så lang tid på å gruble over stafettuttaket.

– Det spiller ingen rolle hvordan Ole Morten setter sammen laget, for nå er vi i den merkelige situasjonen at Norge uansett ikke er med i medaljestriden på en OL-stafett, sier Pettersson til VG. Petra Thorén i Aftonbladet mener Norge kan ha en mulighet.

– Du må gamble litt, Ole Morten! Sett Therese på førsteetappe, så kan hun sprenge feltet, så går Tiril (Udnes Weng), så kan Ragnhild (Haga) henge på tredjeetappe og Maiken (Caspersen Falla) gå sisteetappen. Da kan dere være med å kjempe om medalje, sier Petra Thorén.

VENN MED MÅLSTREKEN: Therese Johaug etter pallseremonien på stadion torsdag. I gulløpet litt tidligere passerte hun målstreken 0,4 sekunder raskere enn Kerttu Niskanen.

Therese Johaug sier etter gulløpet torsdag at hun tar den etappen hun får. Og hun innrømmer at gull ikke er målet.

– Vårt mål og drøm er å ta medalje. Det mener jeg vi kan klare på en god dag om alle går toppede løp. Det er mange sterke med Finland, Sverige, Russland, USA og oss. Det er fem lag som jeg synes det er vanskelig å bedømme. Sverige og Russland favoritt til å vinne. Når ting er blitt som det er blitt, så må vi bare gjøre det beste ut av det, sier Johaug til VG.

Under OL i Pyeongchang i 2018 vant Norge gull. Da gikk Astrid Uhrenoldt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga og Marit Bjørgen for Norge. I 2014 ble Norge nummer fem etter en vanvittig smørebom, i 2010 ble det OL-gull med Johaug, Bjørgen, Vibeke Skofterud og Kristin Størmer Steira på laget.

Hvem som skal gå stafett for Norge i Kina blir offentliggjort fredag.