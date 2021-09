Vålerenga avgjorde thriller tre minutter før slutt

JORDAL AMFI (VG) (Vålerenga-Frisk Asker 3–2) Axel Sundberg ble tilkjent det matchvinnende målet snaut tre minutter før slutt - bare 14 sekunder etter at lagkamerat Mika Partanen hadde utlignet til 2–2.

FULL JUBEL: Vålerenga-trener Espen Shampo Knutsen jubler for seier i sesongens første hjemmekamp i Jordal Amfi.

– Dag og natt, sier Vålerengas hjemvendte sønn Mathis Olimb (35) etter «rysaren».

Det var «natt» da Vålerenga tapte 1–3 for Stjernen i seriepremien lørdag, langt lysere denne gangen. I alle fall til slutt.

– Jeg mistet litt trua og ble litt deppa da de fikk én sjanse og scoret på den, innrømmer Olimb med tanke på Magnus Gehebs scoring som ga Frisk ledelsen 2–1 da det gjensto 10 minutter av ordinær spilletid.

KALDDUSJ: Magnus Geheb (nummer 28) jubler over sitt 2–1-mål, mens VIF-keeper Tobias Breivold fortviler.

– Dahlberg (Frisk-keeper Nicklas)var fantastisk bra. Frisk er fantastisk gode på det spillet, gode defensivt og livsfarlige på kontringer - og vi klarte ikke å få hull på byllen. Men vi klarte å heve oss litt til, og vi klarte å gjøre de enkle tingene, tilføyer han med tanke på VIF-finishen.

– Det var deilig å få pirket inn to mot slutten, sier Vålerengas nye trener Kenneth Larsen.

Han innrømmer at de med dem fikk godt betalt, men understreker samtidig at Vålerenga sett under ett - sant nok - var det beste laget. På tross av at spillerne hans opptrådte kantete og gikk litt i veien for hverandre, som han uttrykker det.

Fakta Tommy Kristiansen scoret to for Oilers Stavanger Oilers-Manglerud Star 6–0 (Tommy Kristiansen to mål), Sparta Sarpsborg-Stjernen Fredrikstad 2–3 (Hans Kristian Jakobsson to mål for Sparta, Andreas Heier matchvinner etter snaut fire minutter i spilleforlengelsen), Ringerike-Grüner 7–2, Lillehammer-Storhamar 5–4 Les mer

Det var seriepremiere for regjerende seriemester Frisk Asker, etter fire kamper - tre tap og en seier (over Bolzano etter straffeslagskonkurranse) i Champions Hockey League. For Vålerenga gjaldt revansj for nederlaget i seriepremieren for fem dager siden.

Og kanskje 2–5 for Frisk i november i fjor. Da ble Asker-klubben første bortelag til å påføre Vålerenga tap i Nye Jordal Amfi. Gjestenes Viktor Granholm gjorde hat trick. Vel å merke uten tilskuere. 10 måneder senere var nær halvparten av setene i den prangende arenaen «corona-besatt».

Hjemmelaget fikk en verst tenkelig start. Stefan Espeland felte Frisks Fredrik Bjørndal etter 30 sekunder. Fra utvisningsboksen ble Vålerengas landslagsback vitne til at Hampus Gustafsson kunne knalle inn kampens første mål.

Vålerenga-keeper Tobias «Tuben» Breivold (20) var sjanseløs: 0–1 etter 73 sekunder. Fem minutter senere sørget imidlertid Mathis Olimb (35) for balanse i regnskapet. I overtallsspill vant Tobias Lindström en dropp i Frisks forsvarssone, Olimb plukket opp pucken - pang i venstre kryss bak Nicklas Dahlberg (36).

UTLIGNING: Mathis Olimb (4) blir gratulert av pasningslegger og kaptein Tobias Lindström, Stefan Espeland (t.h) og Tommi Taimi.

Det ble ikke mindre hett rundt ørene på Frisk-keeperen etter det. Vålerenga radet opp den ene fete scoringssjansen etter den andre. Ved blant andre nykommer Mika Partanen og Calle Spaberg Olsen. Men effektiviteten var så som så. Den var lik null.

– Når det kom til slutt, var det greit. Men vi sleit fælt med å score mål. Vi hadde ikke kalde nok hoder når vi skulle sette pucken, og så var vi litt slurvete, sier Vålerenga-trener Kenneth Larsen.

Han fremhever også Nicklas Dahlberg som årsak til at det nesten gikk skeis for Vålerenga, av mange tippet som topplag denne sesongen.

KAMPENS BESTE: Frisks veterankeeper Nicklas Dahlberg (36) sto stort sett i veien for Colin Spaberg Olsen og Vålerenga.

Hva som i siste ordinære periode kunne bli konsekvensen av Vålerengas stusslige scoringsteft, var et særs åpent spørsmål. Magnus Brekke Henriksen var ytterst nær ved å gjøre 2–1, fremspilt av Mathis Olimb i overtallsspill seks mot fem (avventende utvisning) og i fem mot fire reddet - og reddet - Dahlberg igjen.

Da skjedde det som gjerne skjer. Frisk festet grep, ut av nær intet dukket Magnus Geheb (24) opp rett foran Vålerenga-keeper Breivold og sørget for Asker-ledelse for andre gang i kampen.

Da var gode råd dyre for Vålerenga. Utbetalingen kom endelig da Mika Partanen utlignet med sin første scoring for Oslo-laget da det gjensto 187 sekunder, før han kunne se Frisk-spiller Endre Medby være siste mann på pucken som ble til 3–2 - matchvinner-målet kreditert Axel Sundberg.