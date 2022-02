Ruster kraftig opp etter rekordsalg: – En herlig bykamp mellom Trondheim, Oslo og Bergen

Rosenborg smadret den norske overgangsrekorden da Julie Blakstad (20) ble solgt til Manchester City. Nå rustes det opp i Toppserien. Og damene kan få sitt eget «FotballXtra».

I KAMP: Barcelonas Caroline Graham Hansen mellom Rosenborgs Emilie Marie Joramo og Elin Sørum under treningskamp på Lerkendal i fjor sommer.

– Nå har vi er et inntektspotensial som vi ikke har sett tidligere, og det er veldig positivt for Toppserien. Men vi ønsker ikke å selge de beste for tidlig heller, sier Ørjan Engen, styreleder i Rosenborg.

I Trondheim økes budsjettet nå kraftig, fra 18 til 24 millioner kroner.

– Vi leter etter forsterkninger i Europa, for det gir ikke mening at Brann, Vålerenga, Rosenborg og Lillestrøm skal drive å bytte spillere. Da blir vi ikke bedre. Vi er nødt til å forsterke med toppklasse-spillere, sier Engen.

REKORD: Julie Blakstad ble solgt fra RBK til Manchester City for en rekordsum.

Også Brann og LSK Kvinner melder om en klart større satsing.

– Det er en herlig bykamp mellom Trondheim, Oslo, Bergen, der det rustes og mobiliseres, beskriver Pål Hansen, konstituert sportslig leder i Brann.

Han merker effekten av å være en del av Sportsklubben Brann – hele Bergens identitet.

VG er kjent med at det er planer om et eget TV-program à la «FotballXtra» som følger Toppserie-runden direkte, enten hos Direktesport eller NRK.

Sportsredaktør Egil Sundvor i NRK ønsker ikke å si noe før etter OL – da vil ting være klarere.

– Det hadde vært utrolig gøy. Det er snakk om at det jobbes med, og det er utrolig viktig for produktet. Det vil skape profiler og større interesse, sier Engen.

– Men vi må ha et godt produkt å vise da, legger han til.

Julie Blakstad ble solgt fra Rosenborg for «en sum som nærmer seg europeisk rekord», altså noe i nærheten av Pernille Harders overgang fra Wolfsburg til Chelsea for rundt tre millioner kroner.

I januar ble Sophie Román Haug LSKs desidert største salg noensinne da hun ble klar for Roma. Etter det VG erfarer skal det være snakk om rundt en halv million kroner.

– Når økonomien blir bra på sånne salg, gjør det at vi kan utvikle en nye Sophie Román Haug, sier administrativ leder Stein Ellingsen i LSK Kvinner.

REKORDSALG: Sophie Román Haug ble solgt fra Lillestrøm til Roma.

– Rosenborg skapte en næringskjede i norsk fotball på 90-tallet der klubben faktisk betalte for spillere de hentet i Eliteserien. Det gjorde at Molde, Sogndal, Brann og så videre kunne utvikle nye spillere,

– På samme måte må mindre klubber få penger for spillerne vi toppklubbene ønsker å hente.

LSK budsjetterer med 12,3 millioner i inntekter i 2022, rundt tre millioner mer enn i fjor.

TRENER: John Arne Riise, her som observatør på A-landslagstrening, skal lede Avaldsnes i år.

På Karmøy satser Avaldsnes med profilerte John Arne Riise i trenerrollen, men budsjettet er nøkternt.

– Kan dere ta opp kampen med de store?

– Ikke på kort sikt, og det vil bli veldig, veldig vanskelig også på lang sikt. Vålerenga, Rosenborg og Brann tilhører store organisasjoner med en veldig sterk merkevare, sier Norvald Audun Kaldheim, daglig leder i Avaldsnes.

– Går du tre år tilbake, var Avaldsnes den klubben med det størst budsjett. Men vi ligger omtrent på det samme nå. Vålerenga lå på 6–7 millioner, mens vi hadde 13–14 millioner.

Han ser på tøffere konkurranse som udelt positivt.

– Vi er nok bare i den spede begynnelsen, og har fortsatt en vei å gå. Klubbene må profesjonalisere seg og få flere profesjonelle folk som driver markedsarbeidet.