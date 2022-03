Lindvik sikret bronsemedalje til Norge – Slovenia suverene

Marius Lindvik leverte i siste hopp og sørget for at Norge vant bronsemedalje på hjemmebane. Ingen kunne stoppe Slovenia i lagkonkurransen i VM.

I FORM: Marius Lindvik har vært i fantastisk form denne sesongen og sviktet heller ikke i lagkonkurransen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

De norske hopperne hoppet over 1700 meter i løpet av lagkonkurransen i skiflygings-VM, men det holdt ikke til seier på hjemmebane i Vikersund. Men det norske laget var godt fornøyd med bronsemedalje.

– Vi har hatt marginer ut tidligere, nå var det stang inn. Da blir det bronse. Det er utrolig viktig for laget, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Medaljen ble sikret ved hjelp av et godt sistehopp av Marius Lindvik.

– Det er moro. Jeg klarer å levere hakket bedre enn i første omgang og det gjør de andre gutta også. Da blir det medalje, sier han.

For Slovenia var fullstendig overlegen konkurrentene i verdens største skiflygingsbakke, og det ble tidlig klart at ingen kunne stoppe dem. Da Anze Lanisek skulle ut som siste hopper, var gullet allerede sikret. I bunnen av bakken ble han møtt av ekstatiske lagkamerater.

– Dette er et øyeblikk som varer for evig, sa en storfornøyd Domen Prevc til NRK.

De fire slovenske hopperne var alle blant topp seks i den individuelle konkurransen og var store forhåndsfavoritter.

Norge havnet i en medaljekamp med Tyskland og Østerrike. De tre stolte hoppnasjonene lå nesten likt da det gjensto tre hoppere, og det gikk mot en thrilleravslutning.

Det klaffet ikke helt for Daniel André Tande, men et godt sistehopp fra Halvor Egner Granerud holdt Norge med i kampen. Før den siste runden skite seks fattige poeng opp til Østerrike og bronsemedalje.

Dermed var det klart for en bronseduell mellom Stefan Kraft og Marius Lindvik. Der satte nordmannen presset på konkurrenten med et hopp på 228 meter.

Kraft klarte ikke å svare – dermed var bronse sikret. Tyskland og Karl Geiger holdt unna med et kjempehopp og tok sølv. Slovenia vant konkurransen i suveren stil, 128 poeng foran tyskerne. Det er tidenes største seiersmargin i VM-sammenheng.

– Det er veldig kult. Jeg hadde absolutt ikke forventet dette. Det er stort å ta medalje med disse guttene, sier Tande til NRK.

I fjor falt han stygt i Planica og det er nesten et under at han i det hele tatt har kommet seg tilbake i hoppbakken.

Granerud skulle egentlig ikke hoppe lagkonkurransen, men fikk sjansen da Robert Johansson måtte trekke seg med skade. Granerud viste seg tilliten verdig med to solide hopp i Vikersund.

– Det er ganske digg, og godt for resten av sesong å få disse svarene. Hopptekniske var det godt, sier han til NRK.