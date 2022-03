Sundling suveren i Falun – Udnes Weng raste mot juryen

FALUN (VG) Jonna Sundling var fullstendig overlegen dagen gjennom på hjemmebane. Mens Lotta Udnes Weng var irritert etter å ha blitt disket i kvartfinalen.

– Det er fint å fortsatt ha formen inne. Det er så gøy å gå på ski for tiden, sier Sundling i et intervju på stadion.

Hun imponerte sist helg med tredjeplass på tremila i Holmenkollen. Og på Lugnet lekte OL-sprintvinneren seg til seier foran Anamarija Lampic og Maja Dahlqvist.

– Hun går så sinnssykt bra prologer og holder hele veien. Jeg er skikkelig imponert. Hun går så bra i tremil også. Det er et litt annet kaliber enn det vi er vant med å se, sier Falla om Sundling.

Falla sier til VG at hun fortsatt er usikker på om hun vil satse videre mot neste sesong og ta opp kampen med svensken.

– Jonna er i ekstremt god form og går vanvittig fint på ski. Hun er en kunstner som Johannes (Høsflot Klæbo). Jeg er imponert, sier Heidi Weng til VG.

Julia Kern, Nadine Fähndrich og Maiken Caspersen Falla kom på plassene utenfor pallen.

For Julie Myhre, Anna Svendsen og Heidi Weng tok det slutt i semifinalen. Weng falt opp den siste motbakken før stadion.

Sint Udnes Weng

I kvartfinalen så det først ut til at Lotta Udnes Weng gikk videre på bekostning av Dahlqvist.

Men kort tid etter heatet kom beskjeden om at Udnes Weng pådro seg gult kort for skøytetak underveis og var disket. Dermed gikk Dahlqvist videre likevel.

– Jævlig surt. Det er unødvendig av meg, men det er unødvendig av juryen også. Det hadde ikke noe å si for resultatet, så jeg mistenker at de vil ha alle svenskene videre, sier Udnes Weng til VSport1.

– Maja var nummer tre og da var det bare å lete gjennom klipp hvor jeg gjør noe dumt, og jeg gjør stort sett noe dumt, fortsetter Udnes Weng.

VG har foreløpig ikke lykkes i å få kontakt med juryen.

– Jeg vet at par ekstra skøytetak kan gi et gult kort. Men det blir gitt muntlig advarsel – i hver fall på et så ubetydelig tidspunkt av løpet. Jeg hadde skjønt det mer om det var 50 meter før mål, sier Udnes Weng til VG.

VSport1-ekspert Niklas Dyrhaug mener Udnes Weng ga juryen muligheten til å diske.

– Det var veldig unødvendig av Lotta, sier Dyrhaug.

Tvillingsøster Tiril Udnes Weng tok seg ikke videre fra prologen etter fall.

Jouve snøt Klæbo for trofé

På herresiden var franske Richard Jouve sterkest på oppløpet i Falun og vant sprinten – akkurat slik han gjorde i Drammen sist uke. Dermed vinner han sprintcupen sammenlagt. Franskmannen måtte vinne dagens renn for å klare det.

Johannes Høsflot Klæbo, som mistet de siste rennene etter coronasmitte, blir dermed nummer to i sprintcupen.

– Vi har snakket om at vi skulle hjelpe Johannes til kula. Men Jouve er rå. Han har vunnet to på rad i klassisk. Det står det respekt av. Han er en maskin, sier Lars Agnar Hjelmeset til VG etter sjetteplass.

Joni Maki og Lucas Chanavat tok andre- og tredjeplassen i Falun, mens Sivert Wiig, Federico Pellegrino og Hjelmeset kom utenfor pallen.

