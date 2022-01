Røiseland usikker på om hun skal bruke de nye OL-skiene

Marte Olsbu Røiseland (31) benyttet sitt siste verdenscuprenn til å teste nye ski til OL.

GULLHÅP: Marte Olsbu Røiseland testet ut nye ski under verdenscuprennene i Ruhpolding.

Da Olsbu Røiseland tok sesongens sjette verdenscupseier på jaktstarten i Ruhpolding søndag, var det på helt nye ski som 31-åringen får med seg til OL i Beijing.

Verdenscuplederen vet foreløpig ikke om hun tar i bruk de nye skiparene i Kina.

– Jeg gikk på nye ski, eller nytt design er vel mer riktig å si. Men jeg tror ikke det er «OL-ski», det vet vi ikke før vi kommer ned til Beijing og får testet mer, sier Olsbu Røiseland til VG.

Olsbu Røiseland, som står over denne ukens verdenscuprenn i italienske Anterselva for å pleie OL-formen i høyden, har fått flere nye par tilgjengelig.

– Skiene var gode. De hun brukte har nytt design og litt nytt når det kommer til konstruksjon, sier smøresjef Tobias Dahl Fenre.

Smøresjefen er klar på at det verken er skiene eller smørerne som skal ha æren for at Marte Olsbu Røiseland reiser til OL som gullfavoritt etter å ha vært på pallen i 10 av 13 verdenscuprenn denne sesongen.

OL-HÅP: Marte Olsbu Røiseland har vært suveren denne vinteren og er blant Norges største medaljehåp i OL. Her fra en verdenscupseier i tyske Oberhof i starten av januar.

– Det er ikke skiene eller oss skismørere som skal ha æren for at hun er der hun er - som leder av verdenscupen. Marte er i god form både i sporet og på standplass, konstaterer Tobias Dahl Fenre.

Han forteller at også Vetle Sjåstad Christiansen som går på samme merke som Olsbu Røiseland, testet de samme skiene i Oberhof. De andre landslagsutøverne har også fått nye ski som blir testet inn mot OL.

Smørere på plass i Kina

– At noen av løperne kommer til å gå med helt nye ski under OL tror jeg at jeg kan garantere. De fleste produsentene leverer vanligvis veldig bra ski inn mot mesterskap.

Skiskytterne har ikke vært i Kina for å teste forholdene, men allerede nå er de første smørerne på plass i Beijing.

– De tre smørerne som jobber med de kinesiske landslagene var på plass i Kina tirsdag. De vil begynne å teste for oss så raskt som mulig - etter hvert også i OL-anleggene, sier smøresjef Tobias Dahl Fenre.

De norske skiskytterne - bortsett fra Marte Olsbu Røiseland - er på plass i Anterselva hvor de skal konkurrere i verdenscupen fra torsdag til søndag.

