Klæbo til VG: – Jeg har vært redd

Johannes Høsflot Klæbo (25) har hatt mange ubehagelige tanker etter smitte i langrennstroppen - rett før OL starter. Men samtaler med kjæresten Pernille Døsvik og familien har hjulpet.

TØFT MENTALT: Johannes Høsflot Klæbos oppladning til OL den siste uken har vært preget av stor uro.

– Det har vært oppturer og nedturer den siste uken, spesielt nedturer. Det er klart at jeg har vært redd for å bli smittet, og det kom ekstra nært da flere på landslaget testet positivt. Det å ikke ha kontrollen, samt å leve med stor usikkerhet er ingen god følelse. Den følelsen er der fortsatt. Faren er slettes ikke over, sier Klæbo til VG.

Sist søndag ble det kjent at sprinttrener Arild Monsen, en av Klæbos nærmeste støttespillere, testet positivt på coronaviruset ved hjemreise fra samlingen i Seiser Alm. Senere fikk løperne Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng og Simen Hegstad Krüger påvist smitte i Italia.

Troppen har testet seg daglig i det siste – vel vitende om at en positiv prøve gjør veien til OL i Beijing veldig mye lengre.

– Før OL i 2018 uttalte du at du gikk rundt med en «mentalt vond hals». Hvordan har det vært denne uken?

– Ingen god følelse. Usikkerhet og mangel på kontroll. Jeg er glad jeg kom meg hjem, og glad for at de fleste av lagkameratene mine nå er tilbake i Norge. Men veldig leit at Simen og Harald fortsatt er i Italia, svarer Klæbo.

Klæbo kom til Norge med privatfly fredag ettermiddag, et drøyt døgn før resten av herreløperne. Unntakene er smittede Krüger og Harald Østberg Amundsen, som delte rom med Krüger.

FOKUSERT: Johannes Høsflot Klæbo på løpetur i den italienske høyden i Seiser Alm, dagen før han reiste til Norge.

Skistjernen ble hentet på Gardermoen av far og manager Haakon Klæbo, som har vært alene på hytta på Skeikampen i rundt ti dager. Klæbo vil ikke røpe hvor han oppholder seg før avreise Beijing mandag 31. januar. Fellesstart med skibytte åpner OL for langrennsherrene søndag 6. februar.

Klæbo antyder at teamet og støttespillerne hans har sett på mulighetene for eget fly til Beijing.

– Dette er det andre som har jobbet med for meg, så jeg har ikke den totale oversikten på de alternativer som forelå. Men det ble nok tenkt alternative ruter, både til Norge og til Kina. Jeg vet at mange arbeidet hardt for at vi skulle komme oss til Norge etter at karantenetiden var avsluttet.

Han var glad da han kom til Norge fredag, men mener det «maksimale» ville vært om resten av lagkameratene også gjorde det.

De siste dagene har det gått mye tid til internett og spente timer med venting på testsvar, alene på eget rom i Seiser Alm. Men 25-åringen har prøvd å tenke på «andre ting».

– Jeg har hatt mye kontakt med Pernille (Døsvik, kjæresten) og familien. Pappa og jeg har hatt spesielt mye kontakt. Og jeg har diskutert trening med Arild og morfar (Kåre Høsflot). Det har vært positivt for humøret, sier Klæbo.

Han kan smile av denne kjæreste-spøken:

– Hvilke forventninger har du til deg selv i OL nå – hva er målet? Har oppladningen kostet så mye at det kan påvirke prestasjon?

– Først er målet å komme seg på startstreken. Så handler det om å prestere best mulig. Hva denne oppladningen har kostet, vil vi få svaret på under OL. Men jeg tenker fortsatt positivt, selv om det er ganske tøft mentalt å hele tiden sitte å vente på neste svar på PCR-test.

– Hvordan lever du med det store presset som er på deg?

– Det får jeg leve med. Jeg er jo vant med forventninger, og jeg stiller jo også høye forventninger til meg selv. Slikt må jeg tåle.

– Smitte, munnbind og munnkurv er foreløpig hovedtemaene knyttet til OL i Beijing. Hva synes du om at det blir arrangert OL nå?

– Det ønsker jeg ikke å ha noen formening om. Så lenge det skal arrangeres OL, ønsker jeg å gjøre det jeg makter for å kunne delta der. Derfor lever jeg som jeg gjør for tiden.

Klæbo skal forsvare OL-gullet på sprint, lagsprint, og stafett fra 2018. Han er en av favorittene til fellesstart med skibytte og femmila.

Til 15 kilometer klassisk intervallstart må han finne seg i å være en outsider. Iivo Niskanen har vunnet distansen begge gangene i vinter, men Klæbo sjokkerte da han parkerte finnen på 15 kilometer klassisk i fellesstart under Tour de Ski.