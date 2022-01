Rooney nærmer seg mirakel med Derby – men kan bli kastet ut av ligaen

Wayne Rooney har blitt utsatt for fotballens svar på «Murphys lov» – men har likevel et realistisk håp om å redde Derby fra nedrykk.

MOT MIRAKEL: Wayne Rooney kan få til et mirakel og redde Championship-plassen til Derby County.

Etter lørdagens 2–0-seier over Sheffield United hjemme på Pride Park ligger Derby nest sist med 14 poeng, åtte bak Reading på 21. plass (Derby har én kamp mer spilt).

Derby fikk 21 minuspoeng etter å ha bli satt under administrasjon grunnet økonomisk trøbbel – uten disse hadde Derby vært oppe på 11. plass i Championship. Laget har faktisk positiv målforskjell (25–24), og bare de to topplagene Fulham og Bournemouth har sluppet inn færre baklengs enn Derbys 24.

Wayne Rooney tok over roret i Derby for ett år siden, 15. januar 2021, og den tidligere Manchester United-profil har imponert såpass under tøffe arbeidsvilkår at han er blant dem som linkes til den ledige managerjobben i Everton.

Men problemene i Derby er ikke over: Ifølge Derby Telegraph må klubben skaffe syv millioner pund for å i det hele tatt kunne fullføre sesongen.

Klubben har i tillegg til poengtrekket også fått overgangsnekt.

Derby Telegraph skriver at klubben har en frist til 1. februar på å skaffe pengene og vise English Football League (EFL) at de oppfyller de økonomiske kravene, ellers vil klubben bli kastet ut av ligaen og sesongens kamper og resultater vil bli slettet.

Grafikk: www.sofascore.com

Forrige uke bekreftet Rooney at klubben har avvist bud på flere av spillerne sine. Det har vært spekulert mye rundt om flere av dem vil bli solgt for å redde økonomien.

Den tidligere storscoreren er tydelig på at de ikke kommer til å selge spillerne for en billig penge i sesonginnspurten.

FERDIG I KLUBBEN: Phil Jagielka er ferdig i Derby County ettersom EFL ikke lot ham signere ny kontrakt.

Klubben har også forsøkt å forlenge kontrakten til Phil Jagielka, som har vært en nøkkelspiller i Derbys forsvar, men EFL blokkerte avtalen og briten er nå i Stoke.

Championship-klubben er fortsatt under administrasjon og er på desperat jakt etter nye eiere.

Et konsortium ledet av tidligere eier Andy Appleby, Sports Direct-sjef Mike Ashley og en ukjent tredjepart skal ifølge Derby Telegraph ønske å ta over kontrollen av klubben.

Søndag ble Rafa Benitez sparket som manager i Everton, og Rooney er nå et av navnene som kobles til lederjobben i barndomsklubben.

Tidligere Derby-forsvarer Stephen Warnock – som fikk en kamp sammen med Rooney på det engelske landslaget – er blant de som har uttalt seg om akkurat det.

– Ja, jeg tror Rooney vil bli nevnt. Nå er det opp til Wayne hvordan han føler om han ble tilbudt jobben, og jeg tror det ville være vanskelig for ham å takke nei, sier Warnock til BBC Radio, ifølge Derby Telegraph.

LINKES TIL GAMLEKLUBBEN: Wayne Rooney nevnes som en mulig Benitez-erstatter i Everton, som han sist spilte for i 2018.