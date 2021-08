Landslagssjef Solbakken før ny sesong: – Ikke hatt mange nok i de fem store ligaene

Landslagssjef Ståle Solbakken jubler over at Kristoffer Ajer byttet klubb. Nå håper han at Sander Berge gjør det samme – og at andre profiler får spilletid.

FØLGER MED: Ståle Solbakken sier han er spent før den nye sesongen sparkes i gang rundt om i Europa. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det har vært noen positive overganger, så får vi se hvordan det blir med spilletid. Det er et veldig viktig kriterium. Uten jevnlig spilletid har du mindre forutsetninger for å lykkes, det sier seg selv, sier Solbakken til VG.

Sesongen er allerede i gang i franske Ligue 1, til helgen er det sesongåpning for Premier League, Bundesliga og La Liga. Helgen etter begynner italienske Serie A. I tillegg er sesongen allerede i gang i en rekke andre land.

Det betyr mye å gjøre for Ståle Solbakken, som ikke bare må holde et øye med prestasjoner, men også situasjoner. Det er nemlig flere som går usikre tider i vente.

For få i topp fem-ligaene

Av de 24 spillerne som var i Solbakkens tropp til kampene mot Luxembourg og Hellas i starten av juni har en rekke spillere hatt ikke optimale forberedelser. Du kan se hvem i faktaboksen lenger nede i saken.

Det passer ikke veldig bra for Solbakken & co., som om knappe tre uker skal møte Nederland i VM-kvaliken.

– Vi har ikke hatt mange nok i de fem store ligaene. En ting som er viktig er å få Eliteserien sterkere og mer konkurransedyktig i forhold til Europa, og så er det å få flere spillere i de fem beste ligaene. I gode lag i mellomstore ligaer er også greit, sier Solbakken.

Fakta Slik har landslagsspillernes klubbsommer vært Kontraktsløs: Ørjan Nyland – fra Norwich til klubbløs Skiftet klubb: Birger Meling – fra Nimes til Rennes Stefan Strandberg – fra Ural til US Salernitana Kristoffer Ajer – fra Celtic til Brentford Jonas Svensson – fra AZ Alkmaar til Adana Demirspor Fredrik Aursnes – fra Molde til Feyenoord Kristoffer Zachariassen – Rosenborg til Ferencváros Aron Dønnum – fra Vålerenga til Standard Liége Joshua King – fra Everton til Watford Returnert etter lån: Martin Ødegaard – returnerer til Real Madrid etter Arsenal-lån Mohamed Elyounoussi – returnerer til Southampton etter Celtic-lån Usikker fremtid: Jens Petter Hauge – ryktes bort fra AC Milan Alexander Sørloth – ryktes bort fra RB Leipzig Les mer

Noe av det mest interessante er hva som skjer med landslagskaptein Martin Ødegaard. Etter å ha vært på lån i Arsenal er han tilbake i Real Madrid. Det ble hevdet at hans fremtid var usikker, men enn så lenge er han fortsatt i den spanske hovedstaden.

Det synes Solbakken er greit – så lenge han ikke havner for langt bak i køen.

– Hvis de skal spille med tre, må han være den fjerde eller femte i rekka. Han var god i Real Sociedad og besto Arsenal-testen fint, så jeg tror det handler om å få en klubb der han føler tilhørighet og føler han er en viktig spiller. Skal han spille i Real Madrid, som etter min mening kanskje er verdens største fotballklubb, må han være blant de fire-fem midtbanespillerne. Da vil han spille mye. Bak nummer fem i rekken så blir det vanskelig å den godfølelsen, sier han.

– En god følelse

Tidligere i år var han også opptatt av Ajers situasjon. I et intervju med VG sa han rett ut at han ville at midtstopperen skulle bytte klubb. Tidligere i sommer ble Ajer klar for Premier League-klare Brentford.

– Det tror jeg er perfekt for Kristoffer. Det har jeg en god følelse på, sier Solbakken.

Landslagssjefen gleder seg også over at stoppermakker Stefan Strandberg også blir å finne i en topp fem-liga kommende sesong. Han er klar for Serie A-nykommer US Salernitana.

– Stefan får teste seg mot et helt annet kaliber av spillere etter å ha vært på et helt okay lag i den russiske ligaen. Å møte Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic blir en fin utfordring. Han får nok å gjøre, sier Solbakken.

Forrige helg startet også Championship, nivå to i England, der Sander Berge omsider var tilbake fra skade og tilbake for Sheffield United. Solbakken har enda ikke fått tatt Berges tjenester i bruk på landslaget, og er nå opptatt av at han får spille. Men han understreker også at midtbanespilleren er for god for ligaen.

– Det er han. Men det viktigste nå er at han får spille jevnt med kamper. Det er ingen krise om han spiller et halvt år i Championship, sier Solbakken, som også tror at Berge bytter klubb innen vinduet stenger.

De siste månedene har han sett utallige kamper, de fleste fra sofakroken. Nå får han omsider begynne å reise rundt igjen for å følge nordmenn rundt om i Europa.

– Så får vi se hvem som kommer best ut av startblokkene. Kampene kommer fort for oss, påpeker Solbakken.