Mot endring for Haaland – ekspert advarer mot en ting

Erling Braut Haaland (21) virker å få selskap på topp oftere under Marco Rose som Dortmund-trener. Ekspert Lars Tjærnås håper ikke det går på bekostning av en av lagets store styrker.

GJENFORENT: Marco Rose og Erling Braut Haaland jobbet sammen i Red Bull Salzburg. Nå er de gjenforent i Borussia Dortmund.

– Du vinner noe og taper noe. Med en spisspartner som Steffen Tigges har du en som kan ta imot oppspill, vinne i lufta og sørge for at Erling kan gjøre enda mer av det han er best til – strekke og true bak motstanderens forsvar, sier Tjærnås, ekspert i Nent og skribent i Aftenposten, til VG.

Med Marco Rose som ny sjef, ser det ut til at Dortmund i større grad kommer til å spille med to spisser denne sesongen. I cupseieren mot Wehen Wiesbaden, hvor Haaland gjorde hat trick, var den norske storscoreren i samspann med Tigges i en 4-3-1-2-formasjon. Det samme var tilfellet i 3–0-seieren mot Bologna.

– Jeg tror Dortmund kommer til å spille mest 4-3-1-2 i starten av sesongen. Alle så at Haaland passet inn i formasjonen, sier Bild-journalist Kilian Gaffrey.

Rose spilte mest 4-2-3-1 i Mönchengladbach. Men i Salzburg, hvor han trente Haaland, brukte Rose mye 4-3-1-2.

Tjærnås håper ikke en ekstra Dortmund-spiss gjør at Haaland får dårligere servering.

– De har vært et av verdens beste lag med tanke på å legge til rette for en spiss, på grunn av at de har hatt ekstremt mange gode mellomrom-spillere. Det kan i verste fall bety at en ekstra spiss gir en færre av disse, og da kan regnestykket gå i minus, sier Tjærnås.

DUO: Erling Braut Haaland og Steffen Tigges har spilt sammen på topp for Dortmund i flere kamper denne sommeren.

Siden Haaland kom til Dortmund i januar 2020, har jærbuingen vært «alene-spiss» i 4-2-3-1, 4-3-3 eller 3-4-3.

– Jeg tror ikke system og tallkombinasjoner er avgjørende for Haalands antall mål, men de må få mange nok og gode nok trusler i mellomrom, sier Tjærnås.

– Det viktige er at det er godt samspill og at han fortsatt får de gode ballene som han har blitt vant til i Dortmund. De har så mange gode spillere og det er en trener som kjenner Haaland fra før. Jeg er sikker på at Rose vil gjøre alt for å få maks ut av ham, sier Erik Thorstvedt, TV 2-ekspert og tidligere landslagskeeper.

GOD START: Erling Braut Haaland scoret tre mål i den første Borussia Dortmund-kampen til Marco Rose i cupen mot Wehen Wiesbaden.

Lørdag venter seriestart mot Eintracht Frankfurt og Jens Petter Hauge.

– Sist sesong var han stort sett alene foran. På landslaget har vi prøvd litt med en ren toer på topp, men også ulike løsninger. Er du en internasjonal toppspiss, skal du klare å håndtere begge deler, sier Kent Bergersen, assistent på Norges landslag.

– Han vil få litt andre arbeidsoppgaver når han spiller med en makker. Det blir mer samspill. Når man spiller i spann med noen, har de ofte litt ulike ferdigheter. Men en av de raskeste spissene i Europa skal jo selvsagt gå i bakrom uansett, fortsetter Bergersen.

NYE KAMPER: Erling Braut Haaland og Kent Bergersen på landslagstrening i mai. Nederland venter på Ullevaal 1. september. Tre dager senere er det Latvia borte.

Landslagssjef Ståle Solbakken har tradisjonelt brukt mye 4-4-2. Bergersen ser lyst på om Haaland får øvd mer på å spille med en makker.

– Det kan være positivt. Da får han praktisert det mer i hverdagen, slik at det ikke blir helt nytt når han kommer på landslaget, sier Solbakkens assistent.

Dortmund-kaptein Marco Reus uttalte seg om endringen med to spisser etter cupkampen sist helg.

– Da kan vi spille mye direkte. Vi har to spisser som gir oss dybde og binder forsvarerne, sier Reus.