Marseille nektet å avslutte kamp etter banestorming: – Totalt uakseptabelt

Et drøyt kvarter før slutt stormet Nice-fansen banen i kampen mellom Nice og Marseille. Etter halvannen time startet kampen igjen, men uten Marseille-spillerne, som dermed tapte kampen.

KAOS: Supporterne stormet ut på banen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Vi bestemte oss for å ikke komme ut på banen igjen med hensyn til våre spilleres sikkerhet. Det er allerede den andre gangen denne sesongen. Det skjedde i Montpellier og vi valgte å fortsette kampen. Det som skjedde i dag er totalt uakseptabelt, sier Marseilles klubbpresident Pablo Longoria til RMC.

Longoria hevder at dommeren hadde bestemt seg for å stoppe kampen, men at Ligue 1 bestemte seg for å spille ferdig kampen.

– Dette er ikke akseptabelt for oss, og det er derfor vi bestemte oss for å ikke spille ferdig kampen og dra tilbake til Marseille i kveld, sier han.

BASKETAK: Spillere fra begge lag var i tett kontakt med supporterne.

Det hele startet da Marseille-spiller Dimitri Payet ble truffet med en flaske (som inneholdt væske) da han gikk ut for å ta et hjørnespark.

Payet kastet flasken opp på tribunen igjen og situasjonen eskalerte raskt.

Både Nice-spillerne og Marseille-spillerne stormet til, hvor flere av Nice-spillerne forsøkte å holde Marseille-spillerne lengst mulig vekke fra tribunen.

Flere ting ble så kastet inn på banen, før flere Nice-supportere tok seg inn gjorde at kampen ble stoppet. Også Marseilles assistenttrener, Jorge Desio, kom løpende til situasjonen og slo ned en Nice-supporter.

RMC Sport skriver at tre Marseille-spillere skal ha blitt skadet som følge av banestormingen, og skriver at midtstopper Luan Peres skal ha fått en nakkeskade.

Halv tolv, en drøy time etter at kampen ble stanset, kom Nice-spillerne ut av garderoben og entret banen igjen. De ble fulgt av kampens dommere et kvarter senere.

Dommeren blåste kampen i gang igjen, men ingen Marseille-spillere var ute på banen og dommer Benoit Bastien blåste da av kampen. Hvorvidt det betyr at Nice vinner 1–0 eller 3–0 er foreløpig ikke kjent.

Det var spilt 74 minutter da kampen ble stoppet. Nice ledet 1–0 på det tidspunktet etter en scoring fra danske Kasper Dolberg.

SEIER: Nice-spillerne kunne etter mye om og men juble for seier og takket for støtten etter kampslutt.

Det er ikke første gang en kamp mellom de to klubbene fra den franske rivieraen har blitt stoppet. I 2019 ble en kamp mellom de to lagene stanset i ti minutter på grunn av homofobiske bannere og rop. Kampen ble da stoppet i ti minutter.

I sesongens første Ligue 1-runde ble to Montpellier-fans arrestert etter at objekter ble kastet mot Marseille-spillere mot slutten av kampen. Den gang ble Marseille-spiller Valentin Rongier truffet av en flaske like etter den avgjørende 3–2-scoringen til Marseille etter 79 minutter. Da nye objekter ble kastet inn på banen etter 89 minutter, ble kampen stanset i ti minutter, før den ble fullført.