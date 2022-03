Hegerberg og Ødegaard barket sammen i 2019: – Lagt bak meg for lenge siden

ULLEVAAL (VG) Ada Hegerberg (26) er tilbake på det norske landslaget – tre år etter at hun ble bedt om å respektere Norge og landslaget av dagens kaptein Martin Ødegaard (23). Nå mener NFF og Ødegaard at saken er historie.

VAR PÅ KOLLISJONSKURS: Martin Ødegaard (til høyre) gikk hardt ut mot Ada Hegerberg i 2019. Sistnevnte avbildet etter Champions League-seieren med Lyon samme år.

Stjernekonflikten startet med at rett før kvinnelandslaget skulle åpne sitt verdensmesterskap i Frankrike sommeren 2019, ble et hardtslående intervju med Ada Hergerberg publisert av fotballmagasinet Josimar.

– Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget, sa Hegerberg til Josimar, i samarbeid med Morgenbladet.

Kritikken hennes mot Norges Fotballforbund hadde aldri vært sterkere. Senere samme dag tok herrelandslagsspiller Martin Ødegaard til like hardt motmæle – mot nettopp Hegerberg.

– At du nå velger å gjøre et slikt intervju, er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå, skrev herrelandslagets da største stjerne på Instagram.

NFF i ryggen

Det utløste en offentlig skittentøysvask, støtten og kritikken strømmet inn til både Ødegaard og Hegerberg – som selv var tause.

Ødegaard, i dag landslagskaptein, sa senere at han var forberedt på at det ble oppstyr og det kom også frem at medierådgiver Svein Graff var orientert om meldingen før den ble publisert.

Det samme var daværende landslagssjef Lars Lagerbäck, som også ga råd til Ødegaard før hans offentlige utfall mot Hegerberg.

VG har stilt en rekke konkrete spørsmål til fotballpresident Lise Klaveness, som har hatt en sentral rolle i dialogen som fikk Hegerberg tilbake på landslaget, om hvordan det blir at landslagskapteinen på herresiden og en av de største stjernene på kvinnesiden har hatt denne offentlige disputten.

– I den profesjonelle toppfotballen må vi romme og tåle at det oppstår friksjon, særlig i saker der det ikke foregår direkte dialog utover medienes oversettelse. Vi er heldige som nå har flere spillere med høy internasjonal klasse i landslagstroppene våre, blant disse Ada Hegerberg og Martin Ødegaard. Hvis vi mente dette var et problem, måtte vi rett og slett finne noe annet å drive med, sier fotballpresident Lise Klaveness til VG via kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen – og legger til at konflikten er et «tilbakelagt kapittel».

«Bak meg»

VG spurte Ødegaard via landslagets medieansvarlig Morten Morisbak Skjønsberg om hva han tenker i dag om ordene som falt i 2019.

«Det har jeg lagt bak meg for lenge siden. Det er flott at Ada er tilbake og at saken er løst. Hun kommer til å bli en viktig brikke for Norge i sommerens EM», sier Ødegaard til VG via Skjønsberg etter herrelandslagets 9–0-seier over Armenia tirsdag kveld.

Hverken Hegerbergs mor Gerd Stolsmo eller agent Victor Bernard ønsker å uttale seg til VG om saken i dag. I forbindelse med en boklansering i 2019 sa Hegerberg selv at hun valgte å sitte stille i båten etter intervjuet, og at hun var fornøyd med måten moren håndterte det på.

Stolsmo uttalte blant annet til VG at de ikke hadde noe med publiseringstidspunktet å gjøre.

Da landslagstrener Martin Sjögren torsdag forrige uke presenterte Hegerberg tilbake i den norske landslagstroppen, spurte VG om hva han i dag tenkte om konflikten. Han var også trener i 2019.

– Den gang hadde vi fokus på de som var med. Jeg vil ha med de beste, men om noen ikke vil være med ønsker jeg ikke krangle frem at de skal være med. Akkurat da forberedte vi oss til det viktige VM-et. Det (Hegerberg-bråket) var en ekstern faktor, og vi fokuserte på oss selv, svarte Sjögren.

På spørsmål om hvordan han opplevde kritikken fra Gerd Stolsmo i 2017, da hun anklaget Sjögren og NFF for ansvarsfraskrivelse etter datterens beslutning om å forlate landslaget, svarte han «jeg skal jobbe med Ada og ikke moren».