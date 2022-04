Stray Spetalen-selskap gir gress-penger til Lillestrøm og Sandefjord

SKØYEN (VG) Selskapet til milliardær Øystein Stray Spetalen tar landslagssjef Ståle Solbakken på ordet og går inn som sponsor i både Lillestrøm og Sandefjord – utelukkende fordi klubbene spiller på naturgress.

TJENER (PÅ) GRESS: Espen Bugge Pettersen i Sandefjord (til venstre), Bjørn Simonsen og Øystein Stray Spetalen i Saga Pure og Morten Stokstad i Lillestrøm på «sponsormøte» denne uken.

Samtidig som Norges landslagsjef ga Slovakia og Armenia til sammen 11–0 på tygga, sparket Solbakken også i gang en ny runde kunstgressdebatt i norsk fotball rett før seriestarten.

Allerede i januar i fjor, bare en måned inn i sin nye jobb, lanserte treneren muligheten for et slags «gressfond» for å bidra til mer av det tradisjonelle underlaget i norsk toppfotball. Og nå kommer det som trolig er tidenes første «gress-sponsor» her til lands:

Saga Pure – der investor Øystein Stray Spetalen er hovedaksjonær – går inn med penger både i Lillestrøm og Sandefjord Fotball.

– Vi er et grønt investeringsselskap. Vår målsetting er å gjøre verden grønnere og måten vi gjør det er å velge ut de selskapene som har de beste løsningene. Plast er et kjempeproblem, og i Norge er vel kunstgress er vel nummer to etter bildekk på listen over mikroplast. Det er utrolig bra at noen fotballag går foran. Det stiller vi oss bak, begrunner administrerende direktør Bjørn Simonsen i Saga Pure.

– Jeg kjenner ikke til lignende avtaler i norsk fotball. Røkke har sagt at han skal ta kampen mot plast i havet, så da er det topp at Spetalen og Simonsen tar kampen mot plast i fotballen, sier Lillestrøms kommunikasjonsansvarlig Morten Stokstad.

Saga-sjef Simonsen vil ikke gå inn på hva den rene summen er, men både Lillestrøm og Sandefjord beskriver det som en «betydelig avtale». Etter det VG kjenner til, er det snakk om rundt en halv million kroner på deling.

– Vi føler oss litt på barrikadene i den diskusjonen mellom gress og kunstgress. Det er veldig viktig og veldig ålreit å få støtte på veien. For oss har det aldri vært tema med noe annet enn gress, sier daglig leder Espen Bugge Pettersen i Sandefjord.

Han estimerer Sandefjords pengebruk på gressbanen til å være rundt to millioner hvert år. Som for mange andre i toppfotballen er det gode treningsfasiliteter på gress – i tillegg til kamparenaen – som er utfordringen for Vestfold-klubben.

Den biten fikser de ved å legge penger i breddeklubben Sporty.

– De har et anlegg som er på gress, ikke er kommunalt og ligger seks-syv minutter unna. Så vi investerer i klubben og drifter den matta. Så det er mulig å få til. Men det at det er blitt stimulert for, har gjort det lettvint for klubber å legge kunstgress, sier den tidligere landslagskeeperen, som var midt i sin aktive karriere da plastplenene for alvor kom i norsk toppfotball.

Nå får han altså hjelp av Øystein Stray Spetalen, opprinnelig fra Sandefjord. Det gjør også Lillestrøm – selv om Spetalen i en årrekke var både investor og styremedlem i LSK-rivalen Vålerenga.

– Jeg spilte i gult og svart i ti år, kontrer han da VG spør om han har skiftet fotballfarger fra rødt og blått. Den svært fotballinteresserte investoren har nemlig spillerfortid i Sandefjords Ballklubb.

Underlaget på norske arenaer engasjerer også Spetalen:

– Det å se en kunstgresskamp, er bare tragisk. En gresskamp er en helt annen fotball og intensitet. Det er to forskjellige idretter. Vi må trene kunstgress i Norge, men kampene burde vært spilt på gress i mye større grad. At man spiller på plast på Intility, er bare flaut, mener Spetalen om Vålerengas stadion.

– Så du mener derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga er best på Åråsen?

– Kampen er morsommere på Åråsen enn på Intility. Det er sjelden du ser en morsom kunstgresskamp. Det blir mest dramatikk på gress, mener Øystein Stray Spetalen.

PS! Lillestrøm åpner årets sesong i Eliteserien med bortekampen mot HamKam lørdag ettermiddag – på Briskebys kunstgress. Sandefjord spiller på gress i Haugesund søndag kveld. Kampene kan du se på Discovery+.

Publisert Publisert: 2. april 2022 09:19