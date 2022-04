Knutsens «Roma-fiende» – er straffet to ganger på to år

Jose Mourinhos faste keepertrener Nuno Santos (48) har havnet i søkelyset etter et tilsynelatende heftig håndgemeng med Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Det er ikke første gang Santos har vært i trøbbel.

FØLGESVENN: Nuno Santos og José Mourinho gir instruksjoner i en kamp mot Udinese i fjor høst.

Portugisiske Nuno Santos ble håndplukket av José Mourinho som keepertrener da han tok over Tottenham i 2019, trolig fordi han hadde kjennskap til ham som keeper fra tiden i Benfica 19 år tidligere, og han ble så med til Roma i 2021.

Da hadde han allerede rukket å få stempelet som «bølle» i Premier League. I en kamp mot Newcastle i september 2020 ble han utvist fra benken som følge av «upassende oppførsel».

Han skal ifølge BBC ha reagert med støtende språk mot en i dommerteamet da Newcastle fikk en kontroversiell straffe, og fikk i underkant av 100.000 kroner i bot etter opptrinnet.

BRÅK: Nuno Santos har vært involvert i bråk før. Her som keepertrener for Tottenham.

Han fikk også én kamps karantene.

Karantene har det også blitt etter overgangen til italiensk fotball. For bare litt over én måned siden måtte både Santos og José Mourinho se to kamper fra «fengselet», som han selv kalte det på Instagram.

– Fengselet hadde iPad-TV, skrev han, og la ut et bilde av seg selv og Mourinho fra spillerbussen.

Den gangen ble han suspendert etter at José Mourinho ble utvist under kampen mot Hellas Verona 19. februar.

TV-bildene viser at det da faktisk var nettopp Santos som måtte holde igjen Mourinho fra å løpe ut på banen da han fikk rødt:

Men etter kampen var det Santos som måtte holdes tilbake.

Ifølge Football Italia skal keepertreneren da ha blitt utestengt etter hendelser inne i spillertunnelen etter kampen, der han fortsatte å kjefte på dommeren.

Altså veldig lik situasjon som da han skal ha ventet på Kjetil Knutsen i spillertunnelen på Aspmyra etter Conference League-kampen mot Bodø/Glimt, og etter hvert tatt kvelertak på Glimt-treneren inntil veggen. Knutsen skal så ha lagt portugiseren i bakken.

UEFA har bekreftet at de har startet etterforskning av saken.

– Vi vil bare henvise til den offisielle kommunikasjonen. Vi har ikke flere kommentarer å gi mens etterforskningen pågår, skriver UEFA til VG.