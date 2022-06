Reiten-show senket Danmark i EM-generalprøven

VIBORG (VG) (Danmark – Norge 1–2) En dobbel fra Guro Reiten (27) sender Norge proppfulle av selvtillit til fotball-EM i England. Men det startet på verst tenkelig vis for Martin Sjögrens lag.

52 sekunder viste stadionuret da Signe Bruun nikket danskene i ledelsen i EM-generalprøven. En sjokkerende start for de norske kvinnene, som glapp i markeringen i egen boks. Innlegget fra Sara Holmgaard var presist og hodestøtet knallhardt, og brølet fra et ekstatisk hjemmepublikum høylytt.

Norge virket rystet og havnet i mer problemer etter en glipp av Maria Thorisdottir. Midtstopperen skled i klareringsøyeblikket, og endte opp med å legge til rette for Danmarks stjernespiller Pernille Harder. Pang i stolpen.

Norges forrige EM endte i fiasko. I 2017 ble laget sendt hodestups ut av mesterskapet med null poeng og null scorede mål, hvor Danmark var et av lagene som viste seg for sterke. Det var i etterkant av dette at Ada Hegerberg trakk seg fra videre landslagsspill. Nå, fem år senere, er spissen tilbake og klar for et nytt mesterskap med Norge.

Hegerberg var aktiv i boksen, og ti minutter før pause klarte hun å dra seg fri til en stor sjanse. Skuddet ble imidlertid blokkert og et påfølgende forsøk fra Caroline Graham Hansen havnet i keeperens klyper.

Men så fikk den tredje av Norges angrepsstjerner prøve seg. Guro Reiten ladet godfoten fra distanse, og med hjelp av en styring fra en dansk forsvarer sendte hun lagene til pause med like mange mål.

Etter pause dukket samme kvinne opp på enden av et flott norsk angrep. Graham Hansen dro seg innover i banen og spilte på tvers av 16-meteren. Hegerberg hoppet lekent over ballen, før Reiten enkelt trillet inn dagens andre norske scoring.

Dette er andre gang Reiten scorer to mål for Norge i samme kamp. Første gang var da Norge vant 4–1 hjemme mot Nord-Irland i 2017. 27-åringen har vist strålende form for Chelsea denne sesongen, og blir av flere internasjonale medier, deriblant nyhetsbyrået Reuters, trukket frem som en av spillerne seerne bør være ekstra oppmerksomme på under EM.

Fakta Spillerbørs: Danmark – Norge Guro Pettersen, 7: Det var lite Norges sisteskanse kunne gjøre med målet, men viser seg avgjørende ved andre anledninger, blant annet i én mot én-duell mot Madsen. Varter opp med en serie gode redninger i andre omgang. Landslaget reiser uten førstevalg og skadede Cecilie Fiskerstrand til EM, men Pettersen gjør en god generalprøve. Julie Blakstad, 5: Blakstad trives egentlig best offensivt i banen, men har blitt brukt på venstrebacken for Norge. I dag fikk stortalentet prøve seg som høyreback. Er nok ikke helt trygg i den rollen, men kommer greit fra det. Maren Mjelde, 5: Kapteinen fremstår stødig i midtforsvaret. Danmark skaper trøbbel med noen hurtige overganger, men Chelsea-spilleren lander på beina. Maria Thorisdottir, 3: Midtstopperen har noen farlige involveringer bakover i banen, som gir Danmark flere farlige sjanser. Pernille Harder får en drømmesjanse i første omgang og kommer alene mot Pettersen i andre omgang - begge takket være Thorisdottir. Litt uryddig posisjoneringen. Anna Jøsendal, 4: Sliter tidvis med posisjoneringen på backen, blant annet på Danmarks tidlige scoring. Ellers en brukbar generalprøve av den unge Rosenborg-spilleren. Amalie Eikeland, 5: Tester keeper med en brukbar avslutning i første omgang. Norges midtbane henger ikke sammen i starten av kampen, men Eikeland hever seg sammen med resten av laget. Frida Maanum, 5: Stødig fra Maanum på midtbanen. Hjelper Norge begge veier og vil helt sikkert bli en viktig spiller under sommerens EM. Ingrid Syrstad Engen, 6: Viser ro og kløkt på midtbanen. Barcelonas-spilleren lar stjernene foran ta seg av fiksfakseriet og sørger for kontroll på midtbanen utover kampen. Målgivende på Reitens første. Guro Reiten, 7: Reiten blir kampens store spiller. På 1–0-scoringen tør hun på prøve – og lykkes. En energisk opptreden fra Chelsea-spilleren som viser prov på god fotballforståelse. Avslutter et praktfullt angrep og snur kampen for Norge. Caroline Graham Hansen, 6: Prøver å finne nettmaskene selv ved et par anledninger, men lykkes best som tilrettelegger. Er med å snu kampen med assist til Reiten. Ada Hegerberg, 5: Hegerberg er aktiv på topp og vil mye. Jobber hardt for laget, og kommer til et par brukbare muligheter. Uselvisk når hun hopper over ballen og gir Reiten muligheten. Les mer

Danmark hadde en rekke enorme sjanser i andre omgang, og Norge kan takke én kvinne for at det endte med seier: Guro Pettersen. Sisteskansen måtte håndtere flere gode skudd og nok en duell mot Harder, men gikk seirende ut mot alle utfordringer hun møtte.

Torsdag neste uke åpner Norge gruppespillet i EM mot Nord-Irland. Østerrike og England utgjør resten av gruppen, hvor det er de norske jentene og engelskmennene som er favoritter til å ta seg videre til utslagsrundene.

Fakta Norge gruppespillskamper 7. juli, kl. 21: Norge – Nord-Irland 11. juli, kl. 21: England – Norge 15. juli, kl. 21: Østerrike – Norge Les mer

Både Norge og England er rangert topp 11 i verden, mens de to andre begge er utenfor topp 20. Det gjør at Norges gruppe har den lavest gjennomsnittlige rangeringen i EM (29,3).