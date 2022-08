Warholm ba treneren prioritere «jentene»

MÜNCHEN (VG) Karsten Warholm ba foran semifinalen sin trener Leif Olav Alnes konsentrere seg om «jentene» og – for første gang – droppe å følge og filme ham fra tribunen under sitt løp.

GULLFART: Karsten Warholm (26) raste ut fra startblokkene på karakteristisk vis under semifinalen på 400 meter hekk i Münchens Olympiastadion torsdag. Finalen går klokken 22.00 fredag.

– Jeg føler meg ganske trygg på at dette kommer til å bli fint, sier Leif Olav Alnes til VG utenfor Olympiastadion et par timer etter Karsten Warholms semifinaleløp torsdag – med tanke på EM-finalen fredag kveld.

– Hva så du som var fint nå?

– Jeg så ikke løpet, faktisk. Jeg var opptatt av å varme opp jentene. Jeg visste at det sto om finalesjanser og at det kom til å stå om hundredeler, svarer han og refererer til Karsten Warholms mangeårige treningspartnere Amalie Iuel (28) og Elisabeth Slettum (35).

Iuel senket i semifinalen sin personlige rekord med 2/100 til 54,68. Tiden viste seg til slutt å være god nok for EM-finaleplass, hennes første siden mesterskapet i Amsterdam for seks år siden (6. plass).

JENTENE: Amalie Iuel og Elisabeth Slettum etter semifinaleløpene på 400 meter hekk torsdag.

Veteran Elisabeth Slettum (35) tok seg ikke videre fra semifinalen på 400 meter hekk, og endte sist i sitt kvalifiseringsheat på 200 meter en times tid senere.

Begge tett fulgt opp av Leif Olav Alnes, på bekostning av det han alltid tidligere har pleid å gjøre – filme Karsten Warholm tusendel for tusendel fra trenertribuneplass.

– Det er første gang du ikke har gjort det?

– Ja, ja, ja, ja, svarer Alnes.

– Vi snakket om at det var den lureste måten å gjøre det på. Jeg synes det er utrolig kjekt å se at han bryr seg om hvordan det går for de andre. Han sa det før vi løp, at de skulle ha prioritet. Vi snakket om det, og ble enige om det, tilføyer han.

På spørsmål om ikke det bekrefter «alle» sin oppfatning om at Karsten Warholm kommer til å forsvare sin EM-tittel nærmest uten å anstrenge seg, svarer han at de – han og Warholm – «kom til» at det var bedre at han fulgte opp dem – Iuel og Slettholm – enn motsatt.

Wilfried Happio (23) tok 4. plass med personlig rekord 47,41 i VM-finalen forrige måned, kun to hundredeler bak amerikanske Trevor Bassitt på bronseplass. Franskmannen vant sitt EM-semifinaleheat torsdag med 48,89, mens Warholm vant sitt på 48,38.

På spørsmål fra VG om hvem som er gullfavoritt, han eller Warholm, påpeker Happio at han har den beste tiden av europeerne i år, men at han nå må vise frem sine kvaliteter og bekrefte at han har utviklet seg. Han sier at han løp «økonomisk» i semifinalen for å spare på kreftene til finalen.

– Jeg er fornøyd. Men det blir en ny fight i morgen (fredag). Det blir veldig tøft. Warholm er i form, sier han.

– Jeg tror det vil bli så jevnt som Warholm ønsker å gjøre det. Jeg ville aldri i verden veddet mot ham, selv om han er skadet. Det avhenger av hvor fort han vil løpe i morgen, men jeg tror han vil gjøre nok til å vinne, sier veteranen Thomas Barr.

Iren tok bronsemedaljen bak Warholm og Tyrkias Yasmani Copello i Berlin-EM 2018. Denne gangen mistet han finaleplassen med så å si minst mulige margin.

EM-PALLEN 2018: Karsten Warholm vant EM-gull på 400 meter hekk – etter 6. plass i EM to år tidligere – i Berlin for fire år siden. Til venstre sølvvinner Yasmani Copello fra Tyrkia, til høyre irske Thomas Barr.

– Det var fantastisk å se Karsten løpe i dag, han så veldig sterk ut. Det var veldig kjekt å se etter alt han har vært gjennom denne sesongen. Vi gleder oss til finale i morgen, sier Karsten Warholms mor og manager, Kristine Haddal til VG.

Sammen med familiemedlemmer, venner og Warholm-fans fra Ulsteinvik og hans klubb Dimna IL så hun semifinalen fra en solfylt tribuneplass. I morgen er det meldt kraftig regn gjennom hele dagen, inkludert finalene på 400 meter hekk.

– Du må ikke glemme at han ikke har hatt den beste oppladningen, men jeg har absolutt tro på at han kommer til å ta det, sier Amalie Iuel.

Norgesrekordholder (53,91) Line Kloster (32) var svært skuffet etter å ha «mistet hodet» og finaleplassen. Hun så ikke Warholms semifinaleløp, men tror han vil revansjere 7.-plassen i VM så lenge han er på «90 til 95 prosent» av makspotensialet.

– Kanskje 80 prosent. Det skal nok gå fint, sier Kloster til norske medier i pressesonen under tribunene i Münchens Olympiastadion.

– Du skal se finalen?

– Ja, den skal jeg se. Da klaffer det, for da er det et kvarter imellom, svarer Alnes etterfulgt av sin knegg knegg-latter.

Amalie Iuels langhekkfinale starter klokken 21.45, Warholms klokken 22.00.