Haaland om Solskjær-tyn: – Du kan ikke heade

Erling Braut Haaland (22) har et utrolig målsnitt, men hodespillet har vært noe han har fått beskjed om å forbedre.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Erling Braut Haaland blir omtalt som en tilnærmet komplett spiss, men det finnes likevel enkelte ting som har blitt pirket på.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Haaland har scoret utrolige 155 mål på 204 kamper i hans profesjonelle seniorkarriere.

Det er likevel ett aspekt av spillet han har fått litt pes for: Han har scoret for lite på hodet. Det fikk han selv høre tidlig. Da han kom til Molde i 2017 var ikke daværende trener, Ole Gunnar Solskjær, nådig.

– Ole Gunnar sa til meg «du kan ikke heade engang», og jeg tenkte «faen heller, jeg er enig med deg», sa Haaland i et intervju, som ble publisert med tidligere storscorer Alan Shearer, på lørdag.

BRENNHET: Ole Gunnar Solskjær fikk tidlig merke seg talentet til Erling Braut Haaland. Hodespillet så han likevel tidlig på som et forbedringspotensial.

Av hans 155 mål har bare 13 av dem kommet med hodet. Det tilsvarer 8,4 prosent av scoringene hans. Til sammenligning har Cristiano Ronaldo scoret 141 mål på 1122 kamper, 12,6 prosent av målene hans har kommet på hodet. Haaland forteller at hodespillet er noe han har jobbet med lenge.

– Jeg, Ole Gunnar og Mark Dempsey, som var assistenttrener, kjørte innlegg og øvde på headinger hver eneste dag, sa Haaland om tiden i Molde.

Haaland er 194 centimeter høy og har en enorm spenst. Han er også kjent for å ha veldig god forståelse for hvor han bør være i motstanderens sekstenmeter.

– Alt ligger i grunn til rette for at han skal være en god hodespiller. Det å heade ballen er likevel noe helt annet mentalt, for det kan gjøre vondt. Man må av og til stikke hodet sitt inn i noen skumle situasjoner, sier fotballkommentator i Viaplay, Eivind Bisgaard Sundet til VG.

Akkurat det med å tåle smerte skal ifølge Haaland ikke være noe problem.

– Det er bra å ha litt vondt her og der, sa han i intervjuet med Shearer.

DUELL: Erling Braut Haaland vant duellen og scoret mot Hjalmar Ekdal og Sverige i 3–2-seieren i Nations League.

Selv om det har tatt litt tid å bli en god hodespiller, så er det likevel tegn til bedring. Seks av hans 13 scoringer på hodet kom forrige sesong.

– Han har forbedret seg mye på det området fra forrige sesong, sa daværende Borussia Dortmund-trener, Marco Rose, på en pressekonferanse i desember.

– Han tar de riktige avgjørelsene og han har tatt et steg der. Men det overrasker meg ikke med Erling. Han er en spiller som ønsker å lære, og som ønsker å gjøre enhver svakhet han ser om til en styrke, fortsatte han.

Fakta Slik har Haaland scoret målene sine Erling Braut Haaland har scoret i 155 mål i sin seniorkarriere: Med venstrefoten: 99 mål Med høyrefoten: 21 mål På straffespark: 22 mål På hodet: 13 mål Molde: Haaland kom til Molde fra Bryne i 2017. Han scoret ingen mål i moderklubben, men i Molde endte han opp med å score 20 mål på 50 kamper. Tre av disse målene kom på hodet. RB Salzburg: I januar 2019 gikk ferden videre til RB Salzburg og målsnittet gikk drastisk opp. Han scoret 29 mål på 27 kamper, kun to av disse kom hodet. Borussia Dortmund: I januar 2020 tok han steget videre til den tyske storklubben Borussia Dortmund. Der spilte han 89 kamper og scoret 86 mål. Syv av disse var med hodet. Det norske landslaget: På kun 21 kamper har Haaland allerede nådd 20 mål for landslaget. Ett av disse kom på hodet. Sommeren 2022 ble Haaland klar for Manchester City. Kilde: Transfermarkt.com Les mer

I et intervju med Viafree i fjor fortalte Haaland at han etter overgangen til Dortmund i 2020 la på seg åtte kilo, fra 86 til 94.

Det er den brasilianske treneren Lucas Kruel som har hjulpet Haaland.

– Jeg føler det har gitt meg bra uttelling. Jeg er blitt raskere og lagt på meg, og det er ingen ting som er bedre enn det. Et bra tegn, sa Jærbuen.

Tidligere Norge- og Tottenham-spiss, Steffen Iversen, var kjent for å være en god hodespiller. Han mener Manchester City kan få en ny dimensjon i spillet sitt etter Haaland-overgangen. 173 cm høye Sergio Agüero og 175 cm høye Gabriel Jesus har vært de mest brukte spissene til Manchester City de siste årene. Ingen av dem er i klubben lenger.

– De får en som kan score på hodet i større grad enn de spissene de har hatt de siste årene. Det kan nok være en overraskelse for City at de får en større mulighet til å score på hodet. De har ikke hatt en lignende hodespiller siden Edin Džeko (Džeko dro til Roma i 2015), sier Iversen til VG.

Iversen mener at også spillestilen til klubbene han har spilt for påvirker det relativt lave antallet scoringer på hodet.

– I Dortmund spilte de seg ofte så nærme mål at innleggene kom langs bakken. Så han kan ikke score på hodet hvis han ikke får muligheten. Det er ikke vits å legge seg ned med hodet bare for å bedre statistikken, sier Iversen.

Det skal ikke mye til før kritikken og tvilen begynner å komme. Bommen mot Liverpool i Community Shield får enkelte til å stille spørsmål om han kommer til å lykkes i Manchester City. Men manager Pep Guardiola er ikke i tvil.

– Noen har tvil, men vær forsiktige med hva dere sier. Han kommer til å motsi alle meninger om ham, for han kommer til å score mål, sier Guardiola til BBC.

17.30 i dag har Haaland og Manchester City Premier League-åpningen sin mot West Ham.

Publisert Publisert: 7. august 2022 13:14