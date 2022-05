Fantasy Premier League Gameweek 38: Slik slår du kompisen på målstreken

Siste runde handler kun om én ting: Sørge for at du havner så høyt som mulig på listene. Vi ser nærmere på hvilke grep og hvilken risiko man må ta for å maksimere utbyttet.

DIFF: Sadio Mané kan være en spiller å titte på dersom du ønsker å klatre.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

I utgangspunktet er det veldig enkelt: Gjør byttet som sørger for at du får så mange poeng som mulig. Ettersom man ikke har fasit i hånd før runden starter, kan man si at det enklest sett lønner seg å hente inn de spillerne med høyest forventet verdi.

Dersom du kun ser på sammenlagtplassering og ønsker å havne høyest mulig, lønner det seg kanskje å velge de sikreste spillerne som er forventet å ta mest mulig poeng.

Men så begynner taktikkeriet. Dersom en spiller med høy eierandel gjør det bra, klatrer du færre plasser om du har en slik spiller kontra en spiller som er eid av få.

En side som LiveFPL.net er fin å bruke dersom du ønsker å se på effektiv eierandel, som er eierandelen til de aktive spillerne medregnet dobling på kapteinene.

Skal man bry seg om motstanderen?

Forrige sesong lå jeg på tredjeplass i en miniliga før siste runde, men det var få poeng som skilte før siste runde. Da satt jeg opp lagene til de to andre for å sammenligne.

Sannsynligheten er stor for at man har 6–8 av de samme spillerne, så det er små marginer som kan vippe deg opp eller ned.

Skal man klatre så ville jeg sett på spillerne som har veldig gode forutsetninger for å gjøre det bra denne runden, men som har litt lav eierandel og som kompisen/rivalen din neppe får byttet inn.

Skal du forsvare en ledelse, kan det være lurt å forutse hva motstanderen din gjør og forsøke å ha så like lag som mulig, da sannsynligheten for differanse blir mindre.

Hvilke spillere er «rank killers»?

Før runden som kommer spår jeg at Heung-min Son kommer til å være den spilleren som har høyest effektiv eierandel.

Det er ikke så rart ettersom han også er blant de som har høyest «expected points» denne runden, sammen med lagkamerat Harry Kane.

Bare hvilken Tottenham-spiller du velger kan potensielt være en «swing» på 10–20 poeng om du og rivalen din har hver deres spiller, om man i tillegg regner med kapteinsdifferansen.

Andre spillere med høy eierandel er Kevin De Bruyne og João Cancelo i Manchester City, Bukayo Saka i Arsenal og Reece James i Chelsea, Mohamed Salah og Trent Alexander-Arnold i Liverpool – for å nevne noen.

Hvis man tror at spillere med høy eierandel kommer til å gjøre det dårlig, er det nå man må tørre å ta en risiko og overse de åpenbare valgene dersom man ønsker å klatre.

Hvilke «differ» kan man gå for?

Såkalte «differentials» er spillere som ikke er eid av så mange, men som har et høyt potensial.

Å velge Kane over Son er en liten «diff», mens å gamble på Sadio Mané istedenfor Mohamed Salah er en større «diff».

En fin metode kan være å velge spillere som har høy sannsynlighet for å score mål, mens om er eid av få.

Romelu Lukaku, Ivan Toney, Sadio Mané, Diogo Jota og Raheem Sterling er noen slike:

Hva sier managerne om lagene?

Først og fremst kan det være en god idé å vente så lenge som mulig, all den tid det kanskje kan dukke opp lekkede lagoppstillinger på Twitter.

Lag som har mye å spille for har selvsagt også mindre risiko for å komme med cowboylag. For eksempel har Harry Kane vært småsyk, men alt tyder på at han kommer til å spille:

Jeg er mer usikker når det gjelder Liverpool. Det virker som Jürgen Klopp har svært lite tro på at Manchester City kommer til å avgi poeng mot Aston Villa, og at Champions League er hovedprioritet.

Liverpool kommer selvfølgelig til å stille med et knallsterkt lag som har veldig gode muligheter til å slå Wolverhampton, men småskadde spillere står nok i fare for å bli hvilt, all den tid de neppe ønsker å ta noen sjanser:

Chelsea er et lag som ikke har noe å spille for og som i tillegg møter et Watford-lag som allerede har rykket ned.

Får man greie på hvilke spillere som starter her, kan det være gull verdt. Gjør man ikke det, er det en enorm risiko å ta å bytte inn Chelsea-spillere.

Vi kommer tilbake med mer nærmere fristen søndag!