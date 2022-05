Rösler falt om rett før slutt: – Det har aldri skjedd før

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Lillestrøm 1–4) Ut av ingenting falt Lillestrøms innbytter Colin Rösler (22) om etter bare 20 minutter på banen. Nå skal han bli testet ytterligere.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Midtveis i andre omgang ble Rösler byttet inn, da Lillestrøm ledet komfortabelt 4–1 mot Sandefjord. Like før slutt merket han likevel at noe var galt.

– Det var stopp i kampen, og så begynte jeg å føle meg kvalm og svimmel. Så startet kampen igjen. Da følte jeg at banen var en karusell. Jeg klarte nesten ikke å løpe. Jeg begynte å se dobbelt, så måtte jeg bare å sette meg ned, sier Rösler til VG etter kampen.

– Er det noe medisinsk fra din side som kan forklare det?

– Nei, egentlig ikke. Det er første gang dette har skjedd. Jeg har aldri svimt av før. Så det var veldig overraskende. Alle testene nå viser at det er positivt. Så vi får se hvor det gå, svarer han.

GIKK AV: Med litt hjelp fra Lillestrøms fysioterapeut Sondre Jakobsen kom Colin Rösler seg inn i garderoben. Til høyre Lillestrøms fysioterapeut Geir Kåsene.

Det medisinske apparatet var forholdsvis kjapt ute på banen da Rösler ble liggende. Han er selv usikker på om han mistet bevisstheten.

– Jeg er ikke sikker. Jeg føler meg fin nå, litt kvalm, men ellers helt vanlig, sier U21-landslagsspilleren, som også er sønnen til tidligere Lillestrøm-trener og nå Viaplay-ekspert Uwe Rösler.

En av de som tok hånd om 22-åringen underveis, er Lillestrøm-fysioterapeut Geir Kåsene.

– Det er bare å løpe rett ut når spillerne vinker, og legen til Sandefjord er også kjapt på plass. Så han ble godt ivaretatt, sier Kåsene til Discovery.

– Hva skjer nå?

– Legen får svare på det, men de kommer til å gjøre en screening av Colin, og så tar vi det derfra, sier LSKs fysioterapeut og fysiske trener, og disse testene viste altså ikke noe unormalt, ifølge Rösler selv.

Selve matchen var betydelig mer udramatisk enn situasjonen med Colin Rösler. Den var hverken særlig pen eller særlig spennende, men 4–1-seieren over Sandefjord hadde både klassisk og moderne Lillestrøm-signatur:

Tre dødballer, to cornere og ett innkast, foranlediget alle scoringene til gjestene da matchen ble avgjort allerede før pause. Det betyr at LSK har scoret åtte av sine totalt 17 mål i Eliteserien etter dødball.

– Mange spillere er dødballgenier. Vi har flere gode føtter og flere veldig distinkte gutter som tør å gå i ballbanen. Vi har tre-fire av dem samtidig, som ikke bryr seg om skygger eller noen ting, og det er vanskelig å demme opp for. Så er det André Schelander som jobber og gnikker og pusser på det her, slik at det skal være timing i det, forklarer Lillestrøm-trener Geir Bakke – og sikter til denne mannen:

Tremålsseieren i Vestfold gjør at Lillestrøm sover på tabelltoppen natt til søndag (Viking møter Tromsø borte), og dessuten kommer de ubeseiret til det nær utsolgte hjemmederbyet mot Vålerenga kommende onsdag.

Rett nok var Sandefjord i ledelsen – også det på dødball – da luftsterke Jesper Taaje skallet inn innsvingercorneren fra Mohamed Ofkir etter bare fire minutter.

Men også på sin første corner var Lillestrøm like gode: Ylldren Ibrahimaj crosset mot Espen Garnås, stoppertøffingen satte frem hodet, ballen gikk innom Sandefjord-forsvarer Philip Slørdahl (på lån fra nettopp Lillestrøm) og trillet forbi Jacob Storevik.

Da sto det 1–1 på stillingen, 1–1 i cornere, 1–1 i målsjanser – og 1–1 i Hallingdal. Men Garnås fra Nesbyen hadde mer å by på enn Taaje fra Hemsedal, og førstnevnte var straks på ferde igjen på en ny LSK-dødball, denne gangen langt kast.

Garnås på 1,90 løper gjerne fremst i rekken av sværinger på over syv og en halv meter når romerikingene flytter frem sine tyngste luftskyts. Innkaster Vetle Dragsnes hadde også Tom Pettersson (1,90), Akor Adams (1,90), Igoh Ogbu (1,87) å sikte mot, i tillegg er Gjermund Åsen på «bare» 1,82 litt undervurdert i luften, og det er disse Bakke sikter til når han forklarer hvorfor laget hans er vanskelig å få has på i såkalte «faste situasjoner».

– Det er litt med innstillingene til de gutta på 1,90. De er ikke redd for noe, og jeg tror de føler seg litt som barn på julaften når de får komme opp på corner. De liker å score mål, og zoomer du litt inn på øynene deres før corner, ser du at de ser en god mulighet, smiler Lillestrøm-kaptein Gjermund Åsen.

– Hvem er egentlig best å sikte mot av de fire?

– Ogbu og Garnås er ganske rå kraft. Går gjennom det som står i veien. Pettersson er litt mer slepen med hodet. Litt hengslete, litt bohem, men utrolig dyktig på å styre ballen dit han skal. Jeg tror faktisk jeg går for Pettersson! Det er litt tyvtriks og sånn, han er bra på flere måter, rangerer Åsen – og gliser godt.

Det var Garnås som markerte seg mest mot Sandefjord, også på 2–1 var han siste Lillestrøm-spiller på ballen. Denne gangen gikk ballen i stolpen, deretter i keeper Storevik – og så i mål. Dermed hadde gjestene snudd kampen etter to selvmål – og all tvil var feid til side da Ogbu skallet inn en perfekt utoverskrudd ball fra Ylldren Ibrahimaj etter nok et hjørnespark.

Fakta Lillestrøms dødballmål 3 mot Sandefjord (4–1): Corner, innkast og corner 1 mot Aalesund (2–0): Corner 2 mot Molde (2–1): Innkast og frispark 2 mot Jerv (4–0): Frispark og corner Les mer

Geir Bakke styrte et fryktet dødballag i Sarpsborg som markerte seg i Europa League på samme måte og den nåværende Lillestrøm-treneren har også bygd en voldsom styrke på den måten for ligalederen. Etter Aalesund-kampen fastslo motstandertrener Lars Arne Nilsen at laget trolig er best i landet på dødball.

Etter pause kontrollerte Lillestrøm, som i tillegg tillot seg å gjøre et kvadrupelbytte før halve omgangen var gått. Noen minutter tidligere hadde Sandefjord nok en gang vært uvanlig gjestmilde: Taaje rotet i eget forsvar, der et elendig mottak ble en gave for Akor Adams.

Lillestrøm-spissen kunne enkelt plassere inn det fjerde i lengste hjørne og mottok hyllesten fra bortesupportene som hadde fylt opp kortsiden bak det ene målet.

GOD START: Jesper Taaje scorer 1–0 på hodet mot Lillestrøm, men fortsettelsen skulle bli verre – både for Taaje og hans Sandefjord.

Publisert Publisert: 21. mai 2022 17:54 Oppdatert: 21. mai 2022 20:06