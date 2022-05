Petter Thoresens menn kan juble – eliteplassen sikret

Norge er klar for neste års elite-VM ishockey etter at Storbritannia tapte 3-4 for Latvia i gruppespillet søndag.

Norges landslag i ishockey kan juble for ny kontrakt som elitenasjon i VM.

NTB

Dermed kan ikke britene ta igjen Norges fem poeng. Petter Thoresens gutter møter Sverige senere søndag kveld, men plassen er allerede berget.

Storbritannia ledet 2-0 før Latvia svarte i midtperioden, og laget var oppe i 3-1-ledelse. Etter to perioder ledet britene 3-2.

I den siste perioden utnyttet Latvia to overtallsspill til å utlignet og score det som skulle bli seiersmålet med 6.49 minutter igjen av kampen. Andris Dzerins ble matchvinner.

Norge har ved siden av Sverige også igjen USA i sin siste kamp. Storbritannia har igjen Østerrike.

Petter Thoresen gir seg som landslagstrener etter VM og overlater jobben til svenske Tobias Johansson.