Russisk stjerne om Heidi Wengs kjæreste-valg: – Rart

Heidi Weng (30) fortalte etter seieren i monsterbakken i Val de Fiemme at det er uaktuelt å treffe kjæresten før OL. Det synes den russiske skistjernen Veronika Stepanova (21) er merkelig.

RUSSISK STJERNE: Veronika Stepanova etter å ha avgjort verdenscupstafetten på Lillehammer. T.v. Tatjana Sorina.

Russisk langrennssports nye yndling, ikke minst etter at hun avgjorde verdenscupstafetten på Lillehammer, skriver dette på sin Instagram-konto:

– Heidi Weng sier hun har bestemt seg for at hun ikke skal være sammen med kjæresten den siste måneden før OL på grunn av faren for Covid-smitte, mens alle jentene fra andre lag er ivrige etter å se sine bedre halvdeler. Dette er rart for meg. Begrense kontakten med den du er glad i? At kjæresten min er til stede, hjelper meg, og jeg prøver å bruke den ressursen, fastslår Veronika Stepanova.

– Jeg har vært ekstremt nøye siden Beitostølen. Fremover kommer jeg ikke til å være med noen. Kanskje mamma og pappa som ikke jobber og er pensjonister. De er ikke så mye med andre folk og har ikke så mange nærkontakter selv. Det er kanskje de eneste jeg vil være med fremover, sa Weng til VG etter å ha kommet som første kvinne opp Alpe Cermis.

– Han jobber og er med mye folk, så det er uaktuelt å møte ham, sa hun om kjæresten Kjetil Nygaard.

21-åringen tok både gull og sølv i junior-VM sist vinter og fikk sitt store gjennombrudd på seniornivå som ankerkvinne på det russiske laget som vant verdenscupstafetten. Hun spurtet ned både Sverige og Norge på oppløpet.

Under Tour de Ski la hun ut et Instagram-bilde sammen med Petter Northug og teksten «Jeg har funnet en trener som kan lære meg om spurten»:

Stepanova er blitt russiske medias nye yndling, og det har vakt stor oppmerksomhet at hun i Weng-posten på Instagram avslørte at hun har en «bojfrend», som det heter på moderne russisk. Hun skal ikke tidligere ha fortalt at hun har kjæreste.

– Han ba meg formidle at han er glad for at jeg skrev det, sier Veronika Stepanova, ifølge championat.ru.

Hun måtte stå av Tour de Ski på grunn av matforgiftning.

Den allmektige russiske skisjefen Jelena Välbe sier at Veronika Stepanova foreløpig ikke er noen «stjerne» - men er samtidig klar på at hun skal til OL. Det samme gjelder Aleksandr Bolsjunov og Aleksandr Terentjev. Derimot er det en annen som blir skuffet:

– Gleb Retivykh er ikke kvalifisert for OL. Han visste at det ville bli vanskelig å komme med som sprinter, sier Välbe ifølge Tass.

Den russiske troppen til OL skal ifølge Tass offentliggjøres tirsdag.