Stor presentasjon: Dette er det norske «nødlandslaget»

BUCURESTI/OSLO (VG) Stjernene fra Real Madrid, Borussia Dortmund og Sheffield United er byttet ut med spillere fra Sparta Praha, APOEL og Genk. Dette er det norske «nødlandslaget».

TO DEBUTANTER - ÉN «VETERAN»: I denne sammenheng er Mats Møller Dæhli «en veteran». Han er den med flest landskamper (23) på Norges «nødlandslag». Daniel Granli (t.v.) og Jørgen Strand Larsen (t.h.) kan få sine landslagsdebuter. Foto: NTB Scanpix

Vikarierende landslagssjef Leif Gunnar Smerud presenterte mandag de 18 spillerne som utgjør «nødlandslaget» – den nye landslagstroppen som skal forsøke å sikre norsk gruppeseier i en tøff Nations League-bortekamp mot Østerrike onsdag.

– Vi vet at Østerrike er et solid og voksent lag, så vi vet at det blir en tøff oppgave for våre gutter, sa Smerud på mandagens pressekonferanse.

Der vi med årene har blitt vant til å se Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge spille med det norske flagget på brystet, er det nå en hel haug av debutanter og uskrevne blad som skal spille for Norge.

– Det er en klar gjeng som skal prøve å gi Østerrike en kamp. Det er en spennende tropp. Jeg har hatt mange av de tidligere på U21-landslaget og ser frem til å se de igjen, sa Smerud.

Mange av dem vil få sin landslagsdebut onsdag. Det er hele 13 mulige debutanter i troppen. Bare fem av spillerne i den norske landslagstroppen har representert det norske A-landslaget tidligere.

– Det er en fin mulighet til å vise seg fram, så jeg skal gripe den. Jeg føler jeg har ingenting å tape og alt å vinne. Jeg skal gå inn mot kampen uten å føle noe press, så det blir veldig bra, sier en av de potensielle debutantene, Kristoffer Askildsen, til NTB.

Anders Kristiansen

Klubb: Union Saint-Gilloise

Alder: 30

Landskamper: 0

KEEPER: Anders Kristiansen, her fra tiden som Sarpsborg 08-spiller. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Anders Kristiansen spiller for den belgiske klubben Union Saint-Gilloise. Det er en av belgisk fotballs mest suksessrike klubber med sine elleve seriemesterskap, men akkurat nå spiller de på nivå to i Belgia.

Han har vært i klubben siden 2018, da han forlot Sarpsborg 08. Stavanger-gutten har tidligere også vært i Viking og Bryne, og har flere aldersbestemte landskamper. Han har faktisk representert Norge på alle nivå bortsett fra A-landslaget. Dette er første gang han er tatt ut i A-stallen.

Per Kristian Bråtveit

Klubb: Djurgården

Alder: 24

Landskamper: 0

KEEPER: Per Kristian Bråtveit under landslagssamling. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Tidligere Haugesund-keeper, som i januar i fjor ble hentet til Sverige og Djurgården. Han har holdt nullen fem ganger på 18 kamper denne sesongen, og har mye erfaring fra aldersbestemte landslag.

Tidligere i høst ble han smittet av coronaviruset. Han har tidligere vært i landslagstroppen. 24-åringen var tatt ut til kampene mot Spania og Sverige i fjor, uten å få spilletid.

Andreas Vindheim

Klubb: Sparta Praha

Alder: 25

Landskamper: 0

FORSVAR: Andreas Vindheim. Foto: Andrew Milligan / PA

Bergenseren Vindheim har denne sesongen fått vist seg frem på norske TV-skjermer for tsjekkiske Sparta Praha, som er i en interessant gruppe med Milan, Lille og Celtic i Europa League.

25-åringen, som har representert Norge på aldersbestemte landslag (U18, U19 og U21) kan bekle rollen som både høyreback og høyrekant, og har tidligere spilt for Brann og Malmö.

Jørgen Skjelvik

Klubb: Odense BK

Alder: 29

Landskamper: 7

FORSVAR: Jørgen Skjelvik. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Skjelvik er en av «nødlandslagets» mest rutinerte spillere. Han har spilt syv kamper med det norske flagget på brystet, i tillegg til å ha en rekke kamper for flere aldersbestemte landslag.

Skjelvik har tidligere spilt for Stabæk, Helsinborg, Rosenborg, Kalmar og LA Galaxy, og spiller nå i danske Odense BK. 29-åringen fikk landslagsdebuten i 2013, men har ikke vært i landslagstroppen siden 2017.

Julian Ryerson

Klubb: Union Berlin

Alder: 22

Landskamper: 0

FORSVAR: Julian Ryerson. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Ryerson gjorde sine saker godt da han var i Viking, klubben han slo gjennom i, og ble hentet til 2. Bundesliga av Union Berlin. Siden har han vært med på å rykke opp til øverste nivå i Tyskland, hvor hovedstadsklubben nå har spilt de siste to sesongene.

Han kan bekle flere posisjoner og spille både som høyreback og på midtbanen, og har tidligere representert Norge på aldersbestemte landslag. Denne sesongen har han vært på banen i fire Bundesliga-kamper.

Daniel Granli

Klubb: Aalborg

Alder: 26

Landskamper: 0

FORSVAR: Daniel Granli, her fra tiden i Stabæk. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den tidligere Stabæk-spilleren Daniel Granli er eid av svenske AIK, men er på lån i danske Aalborg ut 2020. Han har bare en aldersbestemt landskamp for Norge. Den fikk han i 2014, da han, under Leif Gunnar Smerud, spilte 45 minutter i en 4–1-seier mot Irland.

Spiller for det meste midtstopper den dag i dag, men har også erfaring fra rollen som høyreback.

Ruben Gabrielsen

Klubb: Toulouse

Alder: 28

Landskamper: 0

FORSVAR: Ruben Gabrielsen. Foto: Stian Lysberg Solum

Gabrielsen er en midtstopper med massevis av rutine, og er nok best kjent fra sin suksessfulle periode i Molde, før han ble hentet til franske Toulouse, som ikke klarte å holde plassen i Ligue 1 forrige sesong, og nå spiller på nivå to i Frankrike.

Har en haug av aldersbestemte landskamper: Han har spilt kamper for alle landslagene fra U15 til U21. A-landslagsdebuten har imidlertid latt vente på seg, men han har vært i troppen tidligere. Han ble tatt ut i landslagstroppen til vennskapskampen mot Belgia i 2016.

Andreas Hanche-Olsen

Klubb: Gent

Alder: 23

Landskamper: 0

FORSVAR: Andreas Hanche-Olsen. Foto: Fredrik Hagen

Enda en midtstopperbauta. Den gamle Stabæk-kapteinen gikk til belgisk fotball og Gent tidligere i år. Har tolv kamper for det norske U21-landslaget, og har siden overgangen til Gent også fått prøve seg i Europa League. Det har imidlertid blitt tre strake tap i gruppespillet, der Gent kjemper med Slovan Liberec, Hoffenheim og Røde Stjerne.

Ble tidligere i år tatt ut i sin første landslagstropp som erstatter for Tore Reginiussen til kampen mot Nord-Irland i september.

Tobias Børkeeiet

Klubb: Brøndby

Alder: 21

Landskamper: 0

MIDTBANE: Tobias Børkeeiet. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Midtbanespilleren Tobias Børkeeiet slo gjennom i Stabæk før han i 2019 ble hentet til danske Brøndby. Han har fått fem kamper for førstelaget i den danske Superligaen denne sesongen.

21-åringen er først og fremst en defensivt anlagt midtbanespiller, og han har representert Norge på flere aldersbestemte landslag, fra U17 til U21.

Sondre Tronstad

Klubb: Vitesse

Alder: 25

Landskamper: 0

MIDTBANE: Sondre Tronstad. Foto: Christoffer Andersen

Tidligere Haugesund-spiller Sondre Tronstad gikk til nederlandske Vitesse tidligere i år, og har siden fått fire kamper i Æresdivisjonen – blant annet mot storklubben PSV.

25-åringen spiller først og fremst sentralt på midten, men kan også spille ute til høyre, både som kant og back. Har representert Norge på U16, U17 og U18-nivå, men aldri vært i landslagstroppen tidligere.

Fredrik Ulvestad

Klubb: Djurgården

Alder: 28

Landskamper: 3

MIDTBANE: Fredrik Ulvestad. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ulvestad har vært i fyr og flamme for svenske Djurgårde denne sesongen, og står, fra sin posisjon som midtbanespiller, med elleve scoringer på 25 kamper i Allsvenskan.

Sunnmøringen har tidligere vært i engelske Burnley, og har tre kamper på det norske A-landslaget. Han fikk debuten i august 2014, og fikk i 2019 prøve seg igjen mot Færøyene og Malta. Der ble det imidlertid bare to korte innhopp. Selv om han har tre offisielle landskamper har han bare spilt 52 minutter med landslagsfotball. Han har for øvrig også representert Norge på aldersbestemte landslag, med kamper for U20, U21 og U21-landslaget.

Håkon Evjen

Klubb: AZ Alkmaar

Alder: 20

Landskamper: 0

MIDTBANE: Håkon Evjen. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt-kometen Håkon Evjen ble hentet til nederlandske AZ Alkmaar etter at han herjet i Eliteserien. Siden overgangen til nederlandsk fotball har det ikke gått like bra. 20-åringen står med bare én Æresdivisjonen-kamp denne sesongen, men har også fått to innhopp i Europa League, mot HNK Rijeka og Real Sociedad.

Evjen, en spiller som er ganske så offensiv i stilen, har representert Norge på samtlige aldersbestemte landslag fra U15 til U21, og er for første gang i den norske A-landslagstroppen.

Ghayas Zahid

Klubb: APOEL Nicosia

Alder: 26

Landskamper: 1

MIDTBANE: Ghayas Zahid. Foto: THOMAS COEX / AFP

Playmakeren Ghayas Zahid gjorde sine saker godt i Vålerenga, og ble i 2017 hentet til APOEL Nicosia på Kypros. Siden har han også spilt for den greske storklubben Panathinaikos, hvor han var på lån i en sesong.

Denne sesongen står han med to scoringer og én assist for APOEL i alle turneringer, den kypriotiske ligaen samt Europa League-kvalifiseringen. Zahid har en kamp for det norske landslaget. Han fikk sin debut i kampen mot Panama i juni 2018, der Norge vant 1–0.

Kristoffer Askildsen

Klubb: Sampdoria

Alder: 19

Landskamper: 0

MIDTBANE: Kristoffer Askildsen. Foto: Simone Arveda/Pegaso Newsport

Zlatan Ibrahimovic stjeler ofte overskriftene, men da Milan og Sampdoria møttes tidligere i år, var det Askildsen som var i fokus. Midtbanespilleren scoret sitt første mål i Serie A med et drømmetreff som du kan se i videovinduet under.

19-åringen har fått to kamper denne sesongen, én i Serie A og én i Coppa Italia. Midtbanespilleren slo gjennom i Stabæk og har representert Norge på U17, U18 og U21-nivå.

Kristian Thorstvedt

Klubb: Genk

Alder: 21

Landskamper: 0

MIDTBANE: Kristian Thorstvedt. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Sønn av keeperlegenden Erik Thorstvedt og tidligere cupvinner med Viking: Kristian Thorstvedt er nå fast inventar på laget til belgiske Genk. Den 21 år gamle midtbanespilleren har representert Norge på U20 og U21-nivå, og scoret faktisk fire mål på syv kamper for U21-landslaget.

Mats Møller Dæhli

Klubb: Genk

Alder: 25

Landskamper: 23

MIDTBANE: Mats Møller Dæhli. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Thorstvedts lagkamerat i Genk er den i «nødslandslagstroppen» med flest kamper. Han har fått 23 kamper for det norske landslaget, og selv om han bare er 25 år gammel, fikk han debuten for allerede syv år siden.

Den ballsikre midtbanespilleren har gjennom sin karriere vært plaget med skader, men har allerede rukket å spille for klubber som Molde, Cardiff, St. Pauli, Freiburg og Genk. Var i tillegg på Manchester United-akademiet.

Jørgen Strand Larsen

Klubb: Groningen

Alder: 20

Landskamper: 0

ANGREP: Jørgen Strand Larsen. Foto: Christoffer Andersen

Jørgen Strand Larsen ble i 2017 hentet fra Sarpsborg 08 til Milan, og fikk prøve seg på aldersbestemte nivå for klubben fra motebyen. I 2020 gikk han til nederlandske Groningen, og den høyreiste spissen med 193 centimeter på strømpelesten har kommet godt i gang.

Han står med tre scoringer og to målgivende pasninger på syv Æresdivisjonen-kamper, og noterte seg blant annet for målpoeng mot PSV Eindhoven. Han har representert Norge på flere aldersbestemte landslag (U16, U17, U18, U19 og U21).

Veton Berisha

Klubb: Viking

Alder: 26

Landskamper: 4

ANGREP: Veton Berisha. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Viking-spissen Veton Berisha har vært målfarlig denne sesongen og står med tolv scoringer og syv målgivende pasninger på 23 kamper i Eliteserien.

Berisha, som har erfaring fra utlandet etter å ha spilt i klubber som Greuther Fürth og Rapid Wien, har også spilt fire kamper for det norske A-landslaget. Han debuterte i 3–0-tapet for Portugal i 2016, og senere samme år scoret han sitt første landslagsmål med et drømmetreff mot Belgia.