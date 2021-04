Snowboardstjernen investerer premiepengene i hjemmebakken

Etter sin fantastiske sesongavslutning internasjonalt, bruker Norges snowboardstjerne og OL-gullhåp Marcus Kleveland (21) en del av premiepengene på å bygge opp hjemmebakken på Dombås.

– Det er fint å ha en slik i bakhagen, 250 meter hjemmefra. Det er helt konge. Jeg trives best hjemme, sier Marcus Kleveland.

Lørdag står han, sammen med blant andre lokale Dombås- og Dovre-krefter, bak den norske kvalifiseringen til X Games Norge 2022 for snowboard og freeski i samarbeid med arrangørfirmaet Sahr – «i bakhagen, 250 meter hjemmefra» på Dombås.

– Jeg håper folk liker coursen (løypa) og er komfortable med den, og at det blir god stemning og god kjøring, sier Marcus Kleveland foran slopestylekonkurransene, der han og skikjører Birk Ruud (21) står utenfor kvalifiseringen fordi de uansett vil bli invitert til X Games Norge etter OL neste år.

Marcus Kleveland karakteriserer – for egen del – sesongen som nå går mot sin ende «som helt urealistisk egentlig». Kort fortalt vant han så å si alt som er verd i vinne, vel å merke etter et langt avbrekk som følge den alvorlige kneskaden han pådro seg for nær to og et halvt år siden.

– Inn i OL-sesongen er det alltid mye stress. Da er det fint å ha gode resultater å lene seg på. Det at jeg kunne avslutte på toppen, føles egentlig helt sjukt, sier han.

Han mener stor del av grunnen til at han er verdens beste snowboardkjører ligger i hjemmebakken på Dombås. Det er her han føler at han får trent best, og det er her han har trent mest og vil fortsette å trene så mye som mulig mot Beijing-OL i februar 2022.

BRONSEVINNER: Marcus Kleveland etter tredjeplassen i Big Air-finalen under VM i Aspen i mars. Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Etter kvalifiseringskonkurransene lørdag er det meningen at snowboard- og freeskikjørerne skal trene i Marcus Klevelands hjemmebakke – 800 til 900 meter over havet – så lenge det er snø i den.

Emil Fossheim (33) har bygd «parker», det vil si løyper, hindre og hopp, for snowboard- og skikjørere i alpinanlegg i 15 år. Han «har bygd for» Marcus Kleveland i mange av dem.

Fakta Stor satsing neste år Årets X Games Norway er på grunn av coronapandemien tonet ned til en norsk kvalifisering til neste års X Games Norway, som etter planen skal bli et gigantarrangement - etter OL i Beijing. Kommende lørdag vil 10 snowboardkjørere og 10 freeskikjørere konkurrere om plasser i OL-grenen slopestyle i X Games Norway 2022. Freeskifinalen starter klokken 13.00, snowboardfinalen klokken 15.00. Les mer

– Det er veldig artig å bygge for ham. Han er glad i bakken sin, sier Emil Fossheim.

Til årets etter påske-utgave har han plantet seks gelendre – eller rails – i Dombås-bakken. De er fra seks til 12 meter lange, med enorme dimensjoner og selvfølgelig tunge. De er imidlertid kortreiste, laget av Høyveg mekaniske verksted på Dovre og fraktet med traktor inn i bakken.

Det er disse Marcus Kleveland, i spleis med arrangør-eier Henning Andersen i Sahr, har betalt for av egen premiepenger-lomme.

Her kan du ser Marcus Kleveland teste slopestyleløypa foran X Games-finalen i Aspen i januar:

Ove Vadet (58) er sammen med sin samboer eier av og primus motor for Dombås skiheiser. Han har i stor grad – ved å installere led-lys og foreta utvidelser av bakken – lagt til rette for at Marcus Kleveland skal holde seg mest mulig hjemme.

– For oss er det superviktig at han er hos oss. Han er lett å ha med å gjøre og han er jordnær. Det synes jeg alle som driver i dette gamet er. De er glade på andres vegne. Det er en helt spesiell gjeng, mener Ove Vadet.

Han ble kåret til Årets ildsjel under Brettforbundets «Snowboardawards» i fjor. Da ble sesongen i Dombås-bakken avsluttet 17. mai. Ove Vadet håper årets varer til over 1. mai. Da skal han nemlig sørge for at Brettforbundet skal kunne arrangere snowboard-NM i Marcus Klevelands bakhage.

Slik sikret Marcus Kleveland seg OL-billetten under VM i Aspen forrige måned:

