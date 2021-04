Opptur for Ødegaard: Vant sin første tittel

(Athletic Bilbao - Real Sociedad 0–1) Real Sociedads Mikel Oyarzabal avgjorde den spanske cupfinalen for 2019/20-sesongen. Det sørget også for Martin Ødegaards første tittel i karrieren.

VILL JUBEL: Real Sociedad-troppen flokket seg sammen i glede etter at Mikel Oyarzabal hadde scoret 1–0 på straffe. Foto: Julio Munoz / EFE

Ødegaard er for tiden på utlån fra Real Madrid til Arsenal, og spilte hele kampen da laget ble kjørt over og tapte 0–3 hjemme for Liverpool lørdag.

Men senere lørdag kveld fikk Ødegaard noe å glede seg over.

Sist sesong var 22-åringen på utlån i Real Sociedad. Nordmannen ble svært populær blant fansen.

Den norske landslagskapteinen spilte 31 kamper og scoret fire mål for Real Sociedad. Han spilte fem cupkamper, og bidro med tre mål og tre assist, på Real Sociedads vei frem til finalen mot Athletic Bilbao.

Cupfinalen, som ble sendt på VG+, mellom de baskiske rivalene skulle ha blitt spilt i april i fjor. Men ble satt på vent til lørdag kveld grunnet pandemien.

Da «fjorårets» cupfinale endelig ble spilt, var det Real Sociedad som til slutt kunne juble. Mikel Oyarzabal satte trygt inn 1–0 på straffespark etter 63 minutter i en sjansefattig batalje.

Ødegaard har dermed sikret sin første tittel som seniorspiller på litt uvanlig vis. Det vanlige i Spania er at klubben får 40 medaljer til utdeling blant spillere og ansatte, så spørs det om klubben mener Ødegaard er en av de som fortjener medalje.

GODT OPPHOLD: Martin Ødegaard gjorde sine saker så bra i Real Sociedad at han ble hentet tilbake fra lånet til Real Madrid. Nå er han utlån til Arsenal. Foto: TONI ALBIR / EFE

Ødegaard er den første mannlige spilleren til å vinne Copa del Rey i Spania. Caroline Graham Hansen har gjort det samme med sitt Barcelona.

For Real Sociedad er det klubbens første cuptriumf på 33 år.

Trøsten for Athletic Bilbao er at de skal spille ny cupfinale, for 2020/21-sesongen, mot Barcelona 17. april. Også denne sendes på VG+.

