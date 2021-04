Var nær Besseberg i mange år: Tror ikke på påstandene

Han har kjent Anders Besseberg (75) siden 1992. Anklagene mot den tidligere IBU-presidenten blir sentral når Jacob Lund (68) skriver om sitt liv med norsk idrett.

GAMLE KJENTE: IBU-president Anders Besseberg (t.v.) og Jacob Lund fotografert under OL i Salt Lake City i 2002. Den tidligere sponsorsjefen i DNB-konsernet har vært på ni OL, sommer som vinter. Foto: Geir Olsen

For å ta Besseberg-saken først: Jacob Lund stiller seg undrende til det meste av det som er kommet frem i den uavhengige granskingsrapporten om den avgåtte presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet.

– Jeg er utrolig skeptisk til det som har kommet frem, alt som er påstått om korrupsjon, bestikkelser, sex og alt, sier Lund til VG.

– Du tror ikke på påstandene?

– Nei, det gjør jeg ikke, og det skal jeg gjøre nærmere rede for i boken, sier Jacob Lund til VG.

68-åringen, som var sponsorsjef i DNB-konsernet fra 1992 til 2012, har kjent Besseberg siden 1992.

– Jeg har vært tett på den mannen etter at jeg første gang møtte han i desember det året. Jeg har kjent ham siden. Jeg oppfatter Anders som en jævlig god venn.

Når Lund kan skrive detaljert om deler av innholdet i granskingsrapporten så er det fordi han var der da det skjedde, blant annet på en omtalt jakttur i Sibir i mars 2000, som ifølge granskingsrapporten skal være blant «en rekke ytelser» fra Russland. Detaljene fra turen sparer han til boken.

– Vi dro ut i fra Khanty Mansijsk i forbindelse med avslutningen på verdenscupen. Den turen ble jo kringkastet. NRKs Kjell Kristian Rike og Jon-Herwig Carlsen fortalte jo under sending at jeg skulle være med på et TV-intervju, men at jeg ikke kunne delta fordi jeg hadde dratt på bjørnejakt i Sibir. Moren min holdt på å dø da hun fikk høre det på «luften», forteller Lund.

Nylig fant kona alle bildene som ble tatt under jaktturen. De har han støttet seg på samt en del notater når han nå tar for seg jaktturen.

– Jeg ønsker ikke å si noe mer om den turen. Alt som skjedde vil jeg ta for meg i boken, sier Lund, men hans versjon er en annen enn den som kommer frem i granskingsrapporten.

– Føler du noe behov for å forsvare Besseberg mot anklagene?

– Det vil jeg ikke svare på.

– Men du ønsker å fortelle din versjon av det som skjedde?

– Det er stikkordet. Jeg vil komme med min versjon av det jeg har oppfattet etter alle de årene som jeg har kjent Anders.

– Har du noe kontakt med Besseberg nå?

– Nei, men jeg har kontakt med folk rundt ham.

Som en mektig mann i sin rolle som sponsorsjef i DNB-konsernet har Lund vært med på de fleste verdenscuprenn i skiskyting, VM og OL siden Pokljuka i 1992 - samme år som Besseberg ble valgt til IBU-president - og frem til verdensmesterskapet i tsjekkiske Nove Mesto i 2013.

– Jeg vil fortelle om det jeg har sett og opplevd, sier Lund. Han får hjelp med skriveprosessen av forfatter Jørn Lekve og sier de to er halvveis i manuset. Boken kommer ut på Jæren Forlag til høsten.

Samtidig med boken jobber Jacob Lund seg tilbake etter at han var nær ved å død av blodforgiftning.

– Det hjelper veldig at jeg er klar i hodet. Nå har jeg bare problemer med nedre del av beina, sier Lund som har ambisjoner om å kvitte seg med gåstolen i sommer og levere bokmanuset fra seg i mai/juni.

Ambisjonene med boken er også å gi folk en innsikt i det livet han har levd, den verden han «administrerte» gjennom over 20 år som mektig sponsorsjef med et stort nettverk.

– Jeg har fått innsikt i en verden som det er få unt å få være med på. Jeg kom på innsiden av disse miljøene og har hatt mye kontakt med ulike forbund og utøvere - privat og personlig. Helt siden jeg sluttet i banken har flere spurt om ikke jeg kunne tenkt meg å belyse det livet jeg har levd fra innsiden. Det gjør jeg nå, sier Lund om innholdet i den kommende boken.

PS! Anders Bessebergs advokat, Christian B. Hjort, ønsker ikke å gi noen kommentarer overfor VG.

