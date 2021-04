Planene om Super League for kvinnene: – Vi er ganske sjokkert

Dersom Super League gjør alvor av planene om å starte en liga for de beste kvinneklubbene i Europa, har Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, bare en oppfordring: Styr unna.

KRITISK: Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner har ikke mye til overs for planene om en kvinnelig Super League. Foto: Helge Mikalsen

At Super League også vil ha en egen serie for kvinneklubbene dersom man har fått etablert en satsing for herrene, kom som en stor overraskelse for de som er med på å organisere norsk kvinnefotball her hjemme.

– Vi har lenge visst at det har vært krefter i de store klubbene på herresiden som har ønsket å danne en egen liga, men at de også gikk med slike planer for kvinnefotballen var vi totalt uforberedt på, sier Hege Jørgensen til VG.

Hennes reaksjon er den samme som da Super League-planene kom ut i offentligheten:

– Vi er ganske sjokkert over at man kan ta så dårlige valg og melde seg helt ut av det fellesskapet som har gjort at man har fått den posisjonen man har. Dette er veldig alvorlig for fotballen og vi tar fullstendig avstand fra en slik liga. Den vil bare øke forskjellen mellom de mindre landene og ligaene og de store klubbene – og det er ikke «fair play».

Nå spøker det for hele Super League etter at seks Premier League-klubber trakk seg fra prosjektet sent tirsdag kveld. Nå skal ledelsen bruke tiden fremover til å «restrukturere prosjektet».

Dermed er det også usikkerhet rundt den varslede satsingen på fotballkvinnene.

LSK Kvinner og Vålerenga er de to klubbene som ligger best an på den europeiske kvinnerankingen av de norske, men hvorvidt disse vil få noen invitasjon til å være med, er usikkert.

– Vi vil på det sterkeste fraråde våre klubber om å bli på med en slik liga uansett hvor mye penger som ligger i potten. Noen verdier må komme først, sier Hege Jørgensen.

Sportssjef i Vålerenga, Eli Landsem, har ikke så mye til overs for det som eventuelt kan bli kvinnenes Super League.

– Det høres helt latterlig ut. Det vil bryte mot alle prinsipper vi har. Skulle vi få et tilbud om å bli med så er svaret at det ikke er aktuelt, sier Landsem til VG.

Lederen i Toppfotball Kvinner mener planene blir en «syretest» på hvorvidt fotballorganisasjonene FIFA og UEFA følger opp sanksjoner og setter makt bak sine ord.

– Nå får man testet fotballen, og det kan også ramme Norge. Så får vi eventuelt se hvor dypt fellesskapsverdien som norsk fotball er tuftet på, stikker, sier Hege Jørgensen.

Hun ser bare én positiv ting ved Super League-planene.

– Det kan føre til en mobilisering hvor man setter fart på planer som kan bedre forutsetningene for kvinnefotballen. Paradoksalt nok er det et positivt signal til kvinnefotballen at man ønsker å etablere en «superliga». Det viser tydelig at man mener at det kommersielle inntektspotensialet på kvinnesiden vil skyte fart. Hvorfor skulle man ellers starte en egen liga, sier Hege Jørgensen.

Publisert Publisert: 21. april 2021 10:13