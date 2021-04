Godset-sjefen refses etter lokalavis-intervju – legger seg flat

Strømsgodset-varslerens advokat Eirik Monsen er kritisk til Godset-sjef Dag Lindseth Andersen etter nye uttalelser i Drammens Tidende.

NY TRENER: Henrik Pedersen, sportssjef Jostein Flo og daglig leder Dag Lindseth Andersen da Pedersen ble presentert som ny trener i juni 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Advokaten har lite til overs for at lederen uttaler «jeg føler meg rimelig trygg på at vi ikke har gjort noe som er kritikkverdig ut fra de forutsetningene vi hadde» til DT.

Han stusser også på Godset-sjefens versjon om at han fikk høre om varselet fra Jostein Flo og klubblegen.

Dag Lindseth Andersen tar gjennom VG selvkritikk for intervjuet med Drammens Tidende.

I slutten av februar ble det levert et varsel mot Strømsgodset-trener Henrik Pedersen. Der ble det fremsatt anklager om rasisme. Pedersen var ferdig som trener for klubben kort tid etter at saken ble kjent i mediene.

Ikke varslingsrutiner

Det er ventet at Strømsgodset snart kommer med sin konklusjon i varsler-saken, etter bistand fra advokatfirmaet Kleven & Kristensen.

– For det første reagerer jeg på timingen. Vi står i en prosess der varlingsprosessen ikke er avsluttet, innleder Monsen til VG om DT-saken.

– Men Strømsgodset har fått kritikk for manglende åpenhet. Du mener likevel at dette bør klubben holde internt?

– Det har vært en kjensgjerning at denne saken ikke har blitt håndtert etter lovpålagte krav. Det har vært gjennomgående fra varslet ble inngitt og til advokat Kleven tok over saken.

– Godset-sjefen sier at de ikke har gjort noe kritikkverdig «ut fra forutsetningene». De kunne kanskje sørget for de forutsetningene selv?

– Ja, det blir så rart å si. De erkjenner på den ene siden at de ikke har hatt varslingsrutiner på plass, men så sier de på den andre siden at det ikke har vært noe kritikkverdig ut fra forutsetningene man hadde. Det blir merkelig.

FERDIG: Strømsgodset-trener Henrik Pedersen gikk av som trener i april. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Han sier også at de i ettertid ser seg i speilet og er ydmyke på at de ikke hadde gode nok rutiner. Du synes ikke de ser seg i speilet?

– Det er noen klare motsetninger her.

Dag Lindseth Andersen sier at han legger seg flat.

– Det er bare å beklage. Uttalelsen kom i et lengre video-intervju med Drammens Tidende hvor mange temaer ble diskutert. Jeg har ingen grunn til å konkludere med at det ikke har skjedd noe kritikkverdig i håndteringen her, og ved å være ydmyke når det gjelder manglende rutiner bekrefter vi at vi er åpne for at det kan være grunnlag for å rette kritikk mot oss, sier han.

Monsen har tidligere reagert på at det skal ha tatt to uker fra sportssjef Jostein Flo mottok varsel om trener Henrik Pedersen til daglig leder Dag Lindseth Andersen ble kjent med det.

I Drammens Tidendes artikkel var det ifølge Lindseth Andersen sportssjef Jostein Flo og klubblegen som informerte ham om varselet.

– Varsler kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen. Varsler opplever at det ikke ble gjort noe fra sportssjef, og derfor gikk han til daglig leder, sier varslerens advokat.

– Men sportssjef kan ha gått til daglig leder uten at varsler visste om det?

– Ja, vedgår Monsen.

– Men vårt budskap er at min klient ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen daglige leder gir, sier han.

– Det må jeg bare ta til etterretning, svarer Dag Lindseth Andersen.

23. april 2021 12:42