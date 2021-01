Norsk hopp-fiasko: Egner Granerud måtte gi fra seg ledelsen i Hoppuka

Bergisel-bakken i Innsbruck har felt mange seiershåp i Hoppuka tidligere. Søndag var det Halvor Egner Graneruds seierssjanser som fikk seg et kraftig skudd for baugen, etter at han slet under dårlige forhold i den første omgangen og kun ble nummer 15.

TRØST: Egner Granerud fikk en trøstende skulder fra Daniel André Tande etter rennet. Foto: Geir Olsen

Egner Granerud hoppet seg opp fra 29. plass til 15. plass i finaleomgangen, men det var ikke nok til å holde følge med suverene Kamil Stoch, som overtok ledelsen i Hoppuka etter en suveren seier i Innsbruck.

Polakken ledet etter den første omgangen og leverte også det beste hoppet i finaleomgangen, som gjorde at han til slutt vant med så mye som tolv poeng ned til Anze Lanisek og 27,3 poeng foran Egner Granerud på 15. plass.

Egner Granerud er nede på tredjeplass i sammendraget etter 15. plassen i Innsbruck, på en dag hvor Robert Johansson ble beste nordmann på en tolvteplass.

Foran det avgjørende rennet i Bischofsofen på onsdag har Stoch en klar ledelse, 15,2 poeng foran David Kubacki og 20,6 poeng foran Egner Granerud.

33 år gamle Stoch er nå storfavoritt til å vinne Hoppuka, noe han har klart to ganger tidligere. Janne Ahonen (fem seirer), Jens Weissflog (fire seirer), Helmut Recknagel (tre seirer) og Bjørn Wirkola (tre seirer) er de eneste som har vunnet tre eller flere sammenlagtseirer i Hoppuka tidligere.

Fakta Stillingen i Hoppuka etter tre av fire renn: 1. Kamil Stoch - 809,9 poeng

2. David Kubacki - 794,7 poeng - 15,2 poeng bak

3. Halvor Egner Granerud - 789,3 poeng - 20,6 poeng bak

4. Karl Geiger - 785,2 poeng - 24,7 poeng bak

5. Markus Eisenbichler - 776,5 poeng - 33,4 poeng bak

...

14. Daniel André Tande - 734,4 poeng - 75,5 poeng bak

21. Johann André Forfang - 601,3 poeng - 208,6 poeng bak

26. Robert Johansson - 589 poeng - 220,9 poeng bak

44. Sander Vossan Eriksen - 299,2 poeng - 510,7 poeng bak Les mer

NED PÅ TREDJEPLASS: Egner Granerud la seg ned på en benk etter finaleomgangen. Foto: Geir Olsen

Halvor Egner Granerud vant gårsdagens kvalifisering og var best i prøveomgangen, men i den første omgangen fikk ikke hoppukelederen det til å stemme i Bergisel-bakken.

Under tunge forhold ble det kun 116,5 meter for Egner Granerud, som med det lå helt nede på 29. plass etter den første omgangen.

– Det er litt vanskelig å si, for jeg føler hoppet fra hoppkanten teknisk er mer eller mindre likt. Det var litt mer luft imot i den første delen, men så var det helt stille nede. Da datt han bare ned, sa landslagssjef Alexander Stöckl til TV 2 i pausen.

Dermed var også ledelsen i Hoppuka snudd, ettersom både Kamil Stoch og David Kubacki leverte gode hopp. Best av dem var Stoch, som ledet etter den første omgangen, 19,8 poeng foran Egner Granerud.

Nordmannens ledelse på 6,7 poeng til Stoch før rennet var med det snudd til at Egner Granerud var 13,2 poeng bak Stoch etter det femte av åtte tellende hopp i Hoppuka.

SKUFFET: Halvor Egner Granerud var tydelig misfornøyd etter rennet. Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA

For å holde følge i Hoppuka trengte Egner Granerud et langt hopp i andre omgang. Der leverte han også relativt bra med et hopp på 127,5 meter, men han forlot arenaen ristende på hodet.

Hoppet var godt nok til at han hoppet seg opp til 15. plass, men igjen tapte han ytterligere poeng til Stoch, som endte opp 27,3 poeng foran Granerud i søndagens renn.

Stoch leverte nok et fantastisk hopp i andre omgang og vant rennet med hele tolv poeng ned til Anze Lanisek.

