Galatasaray-spillernes støtte til Elabdellaoui: – Vi trenger deg

Omar Elabdellaouis (29) lagkamerater er preget etter at nordmannen ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter en fyrverkeriulykke.

TIL SYKEHUS: Omar Elabdealloui var i en ulykke med fyrverkeri nyttårsaften. Han får nå behandling for skadene - blant annet i øynene. Foto: Terje Pedersen

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi trenger deg, min bror, skriver Galatasaray-stjernen Arda Turan på Instagram.

Meldingen er rettet til Omar Elabdellaoui som havnet på sykehus etter en ulykke med fyrverkeri i hans eget hjem på nyttårsaften. Turan var en av Galatasaray-spillerne som besøkte den norske landslagsspilleren på sykehuset fredag.

– Vi trenger at du smiler igjen, vi trenger din kampvilje, vi trenger at du er en sterk far for familien din. Ikke glem at du tror på Gud. Du vil komme deg gjennom dette og alt vil bli bedre enn tidligere, skriver 33-åringen videre.

Galatasaray møter Antalyaspor i ligaen lørdag. Flere av spillerne besøkte Norges visekaptein på sykehuset kvelden før kamp. Klubb- og landslagskollega Martin Linnes var blant dem.

Elabdellaouis lagkamerater virker preget ulykken og sender lykkeønskninger via sosiale medier.

– Vær sterk, min bror, skriver keeper Fernando Muslera.

– Håper alt går bra med deg, er meldingen fra nederlandske Ryan Babel.

– Håper du blir frisk snart, skriver visekaptein Ryan Donk.

– Du er en sterk karakter og en utrolig profesjonell. Jeg håper du kommer tilbake så raskt som mulig. Galatasaray-familien venter på deg, sier spissen Mbaye Diagne.

Galatasaray har informert den fremmøtte pressen utenfor sykehuset gjennom dagen. Manager Fatih Terim er blant dem som har fått besøke nordmannen. Han var følelsesladd da han fortalte om møtet.

– Gud sparte livet hans. Han er en spiller vi bryr oss om. Omar er veldig viktig for oss både på og utenfor banen. Jeg delte mine tanker og følelser. Vi ble begge emosjonelle, sa Terim.

– For oss mennesker er god helse viktigere enn noen suksess og konkurranse. Vi kjenner på hans fravær. Vi tenker ikke på noe annet. Det har ikke føltes bra siden i går, fortsetter han.

Les også Soucek spolerte nyttårsfesten for Everton

Elabdellaoui pådro seg skader i hånden, ansiktet og øynene etter uhellet med fyrverkeri torsdag kveld.

Han ble umiddelbart fraktet til sykehus, hvor han blir behandlet for brannskader i ansiktet. Han har også pådratt seg skader på øynene og det er usikkert hvordan det står til. Det skal ha gått verst utover det venstre øyet. Ifølge klubbpresident Mustafa Cengiz, som også har besøkt Elabdellaoui, kan det ta 1–2 uker før man vet sikkert hvordan det vil gå.

Vedat Kaya, en av legene som behandler Elabdellaoui, forteller til TGRT Haber at det vil bli gjort nye kontroller lørdag. De vil være utslagsgivende for videre behandling.

Klubben har gått sterkt ut mot en ambulanseansatt som delte et bilde av Elabdellaoui på sosiale medier. De har varslet at de vil anmelde saken.

Publisert Publisert: 1. januar 2021 21:39