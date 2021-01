Eckhoff vant intens norsk duell: – Smaker litt bedre når man slår Marte

Lørdagens jaktstart endte opp med å bli en intens duell mellom Norges to største kvinnelige skiskyttere. Etter en nervepirrende sisterunde gikk Tiril Eckhoff seirende ut av kampen mot Marte Olsbu Røiseland.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det smaker litt bedre når man slår Marte i en spurt. Jeg var veldig sliten i dag, og jeg fikk ingenting gratis og gikk hele løpet alene. Jeg tenkte at det hadde vært litt deilig om Marte dro litt, men det gjorde hun ikke. Så «faderrullan», jeg måtte gå på, og tenkte at spurten skulle jeg ta, forteller Eckhoff til NRK etter seieren.

Etter én bom på siste skyting endte Tiril Eckhoff opp med å gå ut 3 sekunder før Marte Olsbu Røiseland på den aller siste runden. Den lille luken ble fort spist opp - og det ble raskt klart at dette kom til å bli en nervepirrende duell mellom de to lagvenninnene.

– Tiril var bedre

Eckhoff gikk i tet, hele tiden med Olsbu Røiseland på bakskiene. I den siste bakken forsøkte Eckhoff å rykke fra, men hun klarte ikke å riste av seg Olsbu Røiseland .Også Olsbu Røiseland forsøkte å sette inn et rykk. Eckhoff svarte, og holdt landskvinnen bak seg.

Det endte opp med å bli et spurtoppgjør på oppløpet. Eckhoff valgte riktig spor, holdt Olsbu Røiseland bak seg og gikk inn til nok en seier i Oberhof.

Et halvt sekund skilte de to, som dermed sørget for en strålende norsk dag på tysk snø. Etter målgang kunne de ikke gjøre noe annet enn å smile og le til hverandre - etter det som var en svært spennende duell.

GOD STEMNING: Det var bare smil å spore hos Marte Olsbu Røiseland (t.v.) og Tiril Eckhoff etter at sistnevnte gikk seirende ut av den norske duellen. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

– Det var hardt å henge på henne, men jeg klarte det. Men på oppløpet, så skulle jeg ut på siden, og jeg tapte fart, og Tiril var bedre. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort annerledes, sier Røiseland.

Dette var Eckhoffs femte seier i 2020/21-sesongen. I tillegg har Norge nå vunnet fire av fire mulige jaktstarter denne sesongen.

Eckhoff gikk ut med en solid luke etter å ha vært overlegen på fredagens sprint, men to bomskudd og feilfri skyting fra Olsbu Røiseland, sørget for spenning på tampen.

– Jeg er sykt fornøyd med å skyte 20 treff, men man går jo alltid for å vinne. Det var utrolig artig å gå sammen med Tiril, men det er jo selvfølgelig gørr-kjipt ikke å vinne, sier Olsbu Røiseland til NRK etter den norske duellen.

STERKEST: Tiril Eckhoff fulgte opp fredagens sprintseier med å vinne lørdagens jaktstart etter en intens duell med Marte Olsbu Røiseland. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Karoline Knotten leverte feilfri skyting og traff på 20 av 20 skudd. Hun gikk ut som nummer 34, og endte på en 22. plass. Ida Lien endte på 30. plass etter å ha bommet tre ganger.

Svensk mareritt

Hanna Öberg, som gikk ut som nummer to, 30 sekunder bak Eckhoff, hadde en forferdelig jaktstart. Allerede på første skyting havnet hun bakpå med ett bomskudd, og på andre runde så hun ut til å miste en stav i den tunge Oberhof-bakken.

Der tapte hun mye tid, og ble passert og parkert av blant andre Olsbu Røiseland. Deretter slo hun fullstendig sprekker på andre skyting med to bom.

Öberg endte til slutt på en 8. plass med fire bom. Et stort fall for en som gikk ut som nummer to og ønsket å kjempe i toppen.

Saken oppdateres.

Publisert Publisert: 9. januar 2021 13:17 Oppdatert: 9. januar 2021 13:36