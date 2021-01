Haaland scoret to for Borussia Dortmund – Sørloth sitt første i Bundesliga

(RB Leipzig – Borussia Dortmund 1–3) Det meste handlet om Erling Braut Haaland (20) igjen etter hans to scoringer – men den første fulltrefferen i Bundesliga fra Alexander Sørloth (25) gjør at RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann håper på enda mer fra trønderen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det har veldig mye å si for selvtilliten til spiss. Det er ikke så viktig når du taper, men det er viktig for ham. Nå håper jeg han presterer som han selv ønsker. Dette var det første steget. Nå håper vi på at det andre og tredje steget også kommer, sier Nagelsmann til VG på den digitale pressekonferansen etter toppoppgjøret i Bundesliga.

Der ga treneren Sørloth tillit den siste halvtimen – da Dortmund ledet 1–0. Drøyt ti minutter senere startet Erling Braut Haaland målshowet for gjestene og scoret to ganger, før Sørloth reduserte til 1–3 på overtid.

– Jeg er veldig glad for det. Det er godt å få det første målet unnagjort. Jeg har slitt med å få den i mål en periode nå, så det er veldig godt. Jeg håper å bygge videre på den selvtilliten uten at jeg skal sette meg noen mål for sesongen, sier Sørloth til Viasat.

Før Haaland våknet, kunne han «tangert» den noe ulykkelige rekken uten scoring i seriespill. Den kom for tre år siden, som Molde-spiller. I den målløse perioden mellom 26. august og 17. september i 2018 het motstanderne Ranheim, Odd og Kristiansund.

Mellom 28. november og 9. januar holdt nordmannen, som hittil i sin spisskarriere har scoret på bestilling, på å tangere den noe ulykkelige rekken.

Forskjellen er at nå er arbeidsgiveren Borussia Dortmund, og motstanderne har vært Köln, Wolfsburg – og nesten RB Leipzig. Men da det først løsnet for Haaland, løsnet det skikkelig.

Les også Dortmund-toppens råd til Haaland: – Gjør som Lewandowski

Åpnet kontoen

Oppgjøret var drøye 71 minutter gammelt da Jadon Sancho svingte ballen inn mot bakerste stolpe. Erling Braut Haaland tok sats, steg til værs og knuste Marcel Halstenberg i lufta og stanget inn sin første scoring for kalenderåret 2021- og hans første nettkjenning på siden nedsablingen av Hertha Berlin, der han ikke ga seg før han hadde puttet fire baller i nettet:

Haaland er nylig tilbake etter å ha mistet flere kamper med skade. I forrige runde gjorde han comeback og var tydelig misfornøyd med å ha gått målløs av banen.

Men nå er målkontoen under ny trener, Edin Terzic, åpnet. Hans andre for kvelden, Dortmunds tredje, kom etter 84 minutter. Han ble spilt fri av Marco Reus, rundet Peter Gulacsi i RB Leipzig-buret og trillet ballen i mål.

Det var hans 12. scoring i ligaen denne sesongen. Han står nå med fire mål på to kamper mot RB Leipzig, som har Bundesligas gjerrigste forsvar. Før denne kampen hadde de bare sluppet inn ni mål på 14 kamper.

Haaland skulle egentlig stille til intervju med Viasport etter kampen, men på grunn av tekniske problemer ble det ikke noe av.

Foto: Sofascore

Grafikk: www.sofascore.com

Etter en skrekkelig svak 1. omgang våknet Borussia Dortmund-stjernene for alvor etter pause, og Haaland hadde også en viktig finger med i spillet på Dortmunds 1–0-scoring, dog ikke som avslutter.

Etter fine kombinasjoner med Reus ble han spilt fri ute til høyre. Han spilte ballen 45 grader ut til Reus, som med en lekker hælflikk, forlenget ballen til Jadon Sancho. Alene med Gulacsi gjorde engelskmannen ingen feil, og sendte Dortmund i ledelsen.

Bare noen minutter senere ble Haaland spilt fri igjen – og spissen stormet mot RB Leipzig-målet. Alene med Gulacsi gikk han for kraft, men den ungarske keeperen fikk en finger eller to på ballen, og sørget for en liten retningsforandring som gjorde at ballen smalt i tverrliggeren fremfor å lande i nettmaskene.

NORSK SPISDUELL: Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland, to nordmenn som preget toppkampen i Tyskland. Foto: RONNY HARTMANN / POOL

Sørloths første i Bundesliga

Julian Nagelsmanns menn gjennomførte en bortimot prikkfri 1. omgang og hadde full kontroll på Dortmunds stjernespekkede angrep. Da Sancho sendte gjestene i føringen sendte den tyske treneren inn Alexander Sørloth, og på tampen fikk Sørloth en etterlengtet mulighet som han tok vare på.

Et innlegg mot bakerste stolpe landet perfekt på pannebrasken til spissen, som headet rett på Roman Bürki. Returen var han imidlertid sikker på, og hamret ballen opp i nettaket.

Alle scoringene kan du se i videovinduet øverst.

REDUSERTE: Her har Alexander Sørloth akkurat banket inn redusering for RB Leipzig - hans første mål i Bundesliga. Foto: Michael Sohn / AP

Hans første mål i Bundesliga, hans andre scoring siden overgangen fra Trabzonspor. Det første kom i Champions League mot Istanbul Basaksehir.

Den norske spissduellen, som varte i drøye 29 minutter, gikk Haaland til slutt seirende ut av, og Dortmund melder seg atter en gang på i toppen av Bundesliga. Etter kampen ble de to spissene stående og prate sammen.

– Vi snakket litt om kampen og litt om alt egentlig. Så gratulerte vi hverandre med målene og hadde en veldig fin samtale, smiler Sørloth til Viasat.

De er nå tre poeng bak RB Leipzig og fem poeng bak serieleder Bayern München – som fredag kveld gikk på sesongens andre tap borte mot Borussia Mönchengladbach:

Publisert Publisert: 9. januar 2021 20:22 Oppdatert: 9. januar 2021 21:47