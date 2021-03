Samtlige toppklubber i Viken pålagt treningsstopp: – Overraskende

Fotballklubbene i Viken ble bokstavelig talt tatt på sengen av treningsforbudet formidlet fra Norges Fotballforbund sent mandag kveld.

MÅ BRYTE KONTAKTEN: Sarpsborg-spiller Bjørn Inge Utvik (med hjelm) i duell med Mjøndalens Shuaibu Ibrahim i september i fjor. Foto: Christoffer Andersen

– Våre problemer er små i den store sammenhengen. Fotballen har vist at vi kan navigere veldig bra, men nå er vi med i den dugnaden og tilpasser oss det, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg tirsdag morgen.

Han har fortsatt troen på at den «reviderte» seriestart skal gå som planlagt første helgen i mai. Og Berntsen ser ingen grunn til å reise ut av landet for å omgå fellestreningsforbudet, som gjelder helt til 11. april for toppklubbene i Viken fylke. Det gjorde derimot regjerende seriemester Bodø/Glimt tidligere i vinter.

– Nei. Alt som ikke er strengt nødvendig frarådes, og det er viktig at hvis fotballen begynner å reise, må det være i takt med resten av samfunnet. Omdømmet vårt er det viktigste. Hvis Norsk Toppfotball skulle fasilitere en treningscamp et sted, avklart med myndighetene og alt er i orden, da henger vi oss nok på, svarer Sarpsborgs sportssjef.

Fakta Fotballklubbene i Viken Eliteserien: Stabæk, Sarpsborg, Strømsgodset, Mjøndalen, Lillestrøm. Toppserien: LSK Kvinner, Kolbotn, Stabæk. Obosligaen: Ull/Kisa, Strømmen, Fredrikstad. 1. divisjon, kvinner: Øvrevoll/Hosle. 2. divisjon, menn: Moss, Asker, Eidsvold Turn, Bærum. Les mer

Også Molde befinner seg i Spania, men det er for å kunne delta i Europa League-sluttspillet. Innreiserestriksjonene til Norge gjorde det umulig for romsdalingene å kunne spille på hjemmebane i turneringen, og klubben skal i stedet spille returoppgjøret mot Granada fra Spania i Budapest.

Heller ikke Mjøndalen tenker på å forlate Viken og Norge for å kunne trene.

– Nei, unødvendig utenlandstur er sterkt frarådet, så per nå er ikke det aktuelt for oss, fastslår Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Han anslår at han fikk vite om treningsforbudet ved 23.30-tiden mandag kveld.

– Selv om det er mye smitte i området, kom det likevel overraskende. Men det er spesielle tider, og det er bare å forholde seg til reglene man blir pålagt, sier Hansen.

– At vi skal spille fotball i år, er ikke noe å tenke på. Dette er et slag i trynet, men for oss i fotballen er det et svært lys i tunnelen. Nå skal det vaksineres over en lav sko, påpeker Thomas Berntsen i Sarpsborg.

– Hva tenker du om skjevheten i toppfotballen nå – at noen kan trene normalt, noen er i Spania og noen ikke får trene i det hele tatt?

– Jeg tenker ikke så mye mer enn at sånn er det i denne situasjonen. Vi gjør det beste oss ut av det, sier Berntsen.

