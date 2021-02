Maktdemonstrasjon fra Bolsjunov: – Verdens desidert beste skiløper

OBERSTDORF (VG) Aleksandr Bolsjunov (24) tok sitt første mesterskapsgull etter å ha pint fem nordmenn i stykker.

– Han er verdens desidert beste skiløper, sier Didrik Tønseth, landslagsutøver, på NRKs sending.

Etter syv sølv og én bronse i VM og OL kom endelig gullet for Bolsjunov på 30 kilometer med skibytte i Oberstdorf.

– Jeg tenkte at jeg måtte angripe, angripe og angripe, sier Bolsjunov til VG etter oppvisningen.

I den siste bakken før mål fikk russeren luke til sølvvinner Simen Hegstad Krüger og bronsevinner Hans Christer Holund:

– Strålende dag! Fantastisk seier! Tusen takk Sasje for hans ambisjoner og målrettede arbeid. Han har gått lenge for denne medaljen og fortjener den som ingen andre, uttaler langrennssjef Jelena Välbe.

– Bolsjunov var rett og slett for sterk opp siste bakke. All ære til han. Jeg er kjempefornøyd i dag, sier Krüger til VG.

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer fire foran Emil Iversen, mens Sjur Røthe kom på sjetteplass.

Tidlig på skøytedelen dannet syv mann en tetgruppe: Klæbo, Røthe, Iversen, Holund og Krüger mot Bolsjunov og briten Andrew Musgrave.

– Selvfølgelig forventet vi et slikt resultat. Hvorfor stå på startstreken uten å tenke på seier? Aleksandr leverte et fenomenalt løp og ga alt. Slike seiere koster. Sasja var alene mot resten. Det er bare nydelig, sier Bolsjunovs trener Jurij Bodoravko.

Bolsjunov satte i gang et hardkjør, og seks kilometer før mål falt Musgrave av. Også Iversen og Klæbo måtte slippe, men trønderduoen kjørte inn forspranget ned til stadion. Der sa det derimot stopp for Røthe - før Iversen og Klæbo kapitulerte for godt.

– Jeg tror alle de norske synes det gikk veldig fort på skøytedelen. Det gikk fryktelig fort. Det ble skikkelig tøft. Bolsjunov er sterk og er den beste i skøyting av oss alle, sier Klæbo til VG.

– Det ble for tøft for meg i dag. Det manglet litt krutt rett og slett, sier Røthe til NRK.

Dermed var det Lyn-utøverne Holund og Krüger mot Bolsjunov. Holund prøvde det han kunne, men det nyttet ikke. Russeren var uslåelig.

– Det er helt fantastisk med bronse. Jeg må prøve å avgjøre før oppløpet. Min sjanse var å prøve og gå fra i den lange bakken, men det var to skiløpere det ikke er så lett å gå fra, sier Holund til VG.

– Bolsjunov har gjort all jobben, sier Thomas Alsgaard i VGTVs studio.