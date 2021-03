Mener denne mannen gir Klæbo håp: – Den beste han kunne fått med seg

Norges Skiforbund har varslet at en anke vil bli sendt til FIS tirsdag, etter at Johannes Høsflot Klæbo ble disket fra VM-gullet på femmila. Tidligere VM-helt Odd-Bjørn Hjelmeset tror det lover bra at Torbjørn Broks Pettersen hjelper Norge.

EKSPERT: Torbjørn Broks Pettersen har i mange år vært i juryen under skirenn. Han har gitt sine tanker om Johannes Høsflot Klæbos disk på femmila til Skiforbundet. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Skal du se på dette med nøytrale øyne, er det klart at Klæbo er på kanten. Men hadde det vært etter 12 eller 40 kilometer, hadde han aldri blitt disket. Trolig er disken rett dessverre, selv om den er veldig streng, mener Hjelmeset overfor VG.

Meningene har vært mange og delte om Klæbo burde blitt disket eller ikke.

Nordmannen og Aleksandr Bolsjunov kom i kontakt på oppløpet, og russerens stav gikk i to. Klæbo spurtet først i mål foran Emil Iversen og Bolsjunov. Russerne leverte raskt protest, og omtrent en time etter målgang ble Klæbo disket. Dermed fikk Iversen gullet, Bolsjunov sølvet og Simen Hegstad Krüger bronse.

Fakta Tidslinje om Klæbo-disken Klokken 15.10: Johannes Høsflot Klæbo går i mål foran Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov. Rett etter målgang leverer russerne protest. Klokken 16.05: Klæbo diskes av juryen. Norge leverer motprotest umiddelbart. Klokken 16.25: Norges motprotest avvises av juryen. Iversen rykker opp som vinner. Klokken 16.35: Langrennssjef Espen Bjervig varsler at Norge vil komme med en anke. Den må leveres innen 48 timer. Les mer

Norge leverte motprotest som ble avvist. Norges Skiforbund har varslet anke til Det internasjonale skiforbundet (FIS), som må komme innen 16.30-tiden tirsdag, til appellkommisjon.

Der sitter Karl-Heinz Lickert, lederen av regelkomiteen, og to oppnevnte medlemmer, som naturligvis ikke er norske eller russiske. Saken blir vurdert på 72 timer.

Hjelmeset synes det er helt riktig å sende inn en anke. Han mener det er positivt for Klæbos gullhåp at Torbjørn Broks Pettersen, mangeårig jurymann, hjelper Skiforbundet.

Les også Disse jobber med å redde Klæbos VM-gull på femmila

I TENKEBOKSEN: Norges Skiforbund vurderer å anke Johannes Høsflot Klæbos disk på VM-femmila. Torbjørn Skogstad (øverst til venstre), Arild Monsen (øverst til høyre), Torbjørn Broks Pettersen (nederst til venstre) og Espen Bjervig (nederst til høyre) jobber med saken. Foto: VG/NTB

– At han er med i utvalget som jobber med å anke, tror jeg er det beste Klæbo kunne fått med seg. Mest fordi Torbjørn er en dønn ærlig fyr som vil skisportens beste hele tiden, men han er heller ikke redd for å gå i krigen for rettferdigheten, sier Hjelmeset.

Broks Pettersen har vært juryleder i en årrekke, og blant annet disket Emil Iversen og Martin Johnsrud Sundby under nasjonal åpning på Beitostølen.

– Når han er med i diskusjonen, tror jeg det lover bra. Vi skal ikke utelukke at anken går gjennom, men det er sykt vanskelig, mener Hjelmeset.

FEMMILSHELTER: Under VM i Oberstdorf i 2005 ble det trippel norsk på femmila. Frode Estil (i midten) vant foran Odd-Bjørn Hjelmeset (t. v) og Anders Aukland (t.h). Foto: Bjørn S. Delebekk

Hjelmeset tok selv VM-gull på femmil i Sapporo i 2007, mens han i Oberstdorf i 2005 tok sølvet bak Frode Estil.

– Jeg synes disken var streng. Det er små marginer på fellesstarter og sprinter. Det er veldig kjedelig at en så flott femmil får en så trist slutt, sier Estil.

– Hva sier magefølelsen, kan en anke gå gjennom?

– Idrettsjus er ikke min sterke side. Magefølelsen er usikker. Jeg var i utgangspunktet overrasket over at han ble disket. Det er ikke utenkelig at en anke kan endres, svarer Estil.

Les også Morfaren rørt og målløs av Klæbo: – Helt enorm prestasjon

Kari Øyre Slind fulgte store deler av VM som ekspert på VGTV. Hun tror ikke Klæbo vil få tilbake gullet.

– Jeg ser ikke helt hvorfor de skal gjøre om når de allerede har tatt avgjørelsen. Da burde de i utgangspunktet ikke disket Klæbo. Reglementet bør ikke endres avhengig av hvem som ser situasjonen, sier Øyre Slind.

– Det er dritkjipt for Klæbo. Mest sannsynlig hadde han vunnet spurten, men Bolsjunov gikk taktisk bevisst for å hindre Klæbo. Det kan du når du er foran. Jeg tror avgjørelsen vil stå, legger Øyre Slind til.