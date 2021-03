Syrstad Engen vant mot gamleklubben: – Ble nesten litt forvirret

(Wolfsburg - LSK Kvinner 2–0) Fjorårets Champions League-favoritter var enorme favoritter, men de norske bet fra seg. Nå får de ros fra landslagsstjernen Ingrid Syrstad Engen.

Tyskerne måtte nøye seg med 2-0-seier. Hjemmelagets meritterte kaptein Alexandra Popp scoret målene, ett i hver omgang.

– Jeg er stolt av prestasjonen vi gjør. Vi er veldig lojale til kampplanen vår. Vi er gode til å forsvare innlegg i boks og det gir også kontringsmuligheter til kantspillerne våre, sier LSK-trener Knut Slatleim.

– Det er egentlig veldig bittert, men at vi er skuffet over å tape 0–2 mot Wolfsburg er noe vi må ta med oss, sier LSK-spiller Emilie Haavi.

Ingrid Syrstad Engen og Karina Sævik tok med sine lagvenninner i den tyske mesterklubben et langt steg mot kvartfinale, men LSK gjorde seg ikke bort og var flere ganger nær et viktig bortemål.

– Det var en kamp med mye tempo og et LSK-lag som jobber godt. De får noen sjanser hvor vi slurver, men så får vi de sjansene vi trenger og kunne også scoret flere, mener Syrstad Engen, som syntes det var spesielt å møte gamle lagvenninner:

– Det var artig. Når man er inne i kampen er det den man fokuserer på, men det var rart å høre norsk rundt seg. Jeg ble nesten litt forvirret, sier hun.

STORLAG: Ingrid Syrstad Engen (t.h.) sammen med lagvenninnene i Wolfsburg i Champions League-finalen mot Lyon i fjor. Foto: CLIVE BRUNSKILL / POOL

Syrstad Engen er imponert over det lagvenninnene viste.

– Med den oppkjøringen de har hatt så er det sterkt. De var slitne etterpå og jeg tror de tok ut alt de hadde. Det er veldig godt jobbet, sier Wolfsburg-spilleren.

– Hun sa plutselig at hun skulle slå corneren på bakerste og da var det enkelt for oss. Det var hyggelig.

LSK-kvinnene fikk en fryktelig start da Wolfsburg tok ledelsen etter halvannet minutt med et mål som burde vært unngått. Svenja Huth slo et innlegg fra høyre som LSK-keeper Ida Norstrøm slo opp i lufta.

Ballen spratt to ganger på tverrliggeren før den falt ned rett foran mål, og ved lengste stolpe kunne Popp beine den inn fra kloss hold.

TEAM: Knut Slatleim (t.v.) har tatt over som hovedtrener etter Hege Riise. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gjestene lot seg ikke knekke av den smellen og spilte seg til flere gode muligheter mot laget som i fjor høst spilte mesterligafinale.

17-årige Thea Kyvåg kunne ha scoret med sin første berøring, da hun rett etter å ha erstattet Camilla Linberg var noen centimeter fra å nå Emilie Haavis avslutning og styre den i tomt mål.

– Veldig synd at vi ikke setter en av de store sjansene våre. Vi har snakket om at det er et privilegium at vi har lov til å være skuffet mot et lag av dette kaliberet, sier Slatleim.

– LSK viser at de er farlige på kontringer og kunne fort scoret, men vi hadde mange sjanser til å score flere mål vi også. Vi er fornøyde med å ha holdt nullen, sier Syrstad Engen.

Trekningen ga LSK Kvinner hjemmefordel i returkampen neste uke, men på grunn av norske innreiserestriksjoner spilles den i Budapest. LSK-laget reiser rett dit for å forberede seg.

– Først og fremst veldig glad for at oppgjøret fortsatt leder. Det er en veldig stor utfordring, men jeg føler at vi kan straffe dem, sier Haavi.

Returoppgjøret vises også på VG+. Wolfsburg har planer om å hevde seg i år også.

– Det blir tøffere og tøffere for hvert år. Vi har et godt utgangspunktet, så håper vi å ta oss til finalen i år også, sier Syrstad Engen.

