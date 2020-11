Abid Raja om fotball-smitten: – Dronningen og kongen er i karantene

EKEBERGSLETTA (VG) kulturminister Abid Raja vil ikke være etterpåklok overfor fotballen – men er samtidig klar på at karantenereglene gjelder alle.

GODE BUSSER: Kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll (t.v.) på Ekebergsletta fredag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Dronningen og kongen er i karantene, og ingen er bedre enn dem. Loven er lik for alle. Vi gjør ikke forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemakere eller fotballspillere, sier Venstre-statsråden når VG treffer ham på Ekebergsletta.

– Føler du at fotballen har opptrådt ansvarlig?

– I den fasen som vi er nå med flere smittet, så er vi først og fremst opptatt av dem som er smittet og deres familier, og at de kommer seg helskinnet ut av dette. Jeg tenker at coronasituasjonen har satt oss alle på en så stor prøve at etterpåklokskap er noe alle kan være gode på.

– Forstår du fotballen?

– Jeg forstår at de er ivrig på å spille, og vi vil gjerne se på dem. Men så tar alle lærdom av dette. Regjeringen og helsemyndighetene har null prestisje i dette. Vi har ikke vært onde og vanskelige med idretten. Det er fordi vi ønsker minst mulig smitte.

– Jeg har ingen kritikk mot fotballen. Jeg skjønner at de vil spille, og nå håper jeg alle kommer til hektene.

Dramaet rundt fotballandslaget startet med at Norge-Israel-kampen måtte avlyses, deretter testet Omar Elabdellaoui positivt, så droppet Norges Fotballforbund etter hardt press å dra til Romania – før det hele endte med at «nød-landslaget» klarte et heroisk 1–1 mot Østerrike.

Abid Raja sier at det var dramatisk da det ble smitte i det israelske laget, så den kampen ikke kunne finne sted.

– Der beskyttet vi våre egne spillere mot smitte. Da det også ble oppdaget smitte i det norske laget, så ville fotballen ha unntak for å dra til Romania likevel. Men vår holdning var at vi ikke kunne utsette andre lag for smitte – så lenge det er smitte i vårt lag. Derfor satte helsemyndighetene og regjeringen beinet ned.

– Nå er jeg lei meg på vegne av Patrick Berg og de andre spillerne som har testet positivt. Vet du hva – jeg var i Bodø og traff legenden Harald Berg! Men nå ønsker vi dem god bedring og håper at de kommer raskt tilbake. Dette viser at smittesituasjonen er sånn at hvis du har hatt nærkontakt med noen som er smittet, så må du gå i karantene.

Idrettspresident Berit Kjøll sier at hun er lei seg over at det dukker opp stadig flere smittede i den norske landslagstroppen.

– Det er vi ulykkelig for alle sammen. Og jeg er glad for beslutningen som NFF tok da de valgte å ikke sende laget til Romania. Det var en viktig – og det viser seg riktig – beslutning.

– Hva kan du si om kommunikasjonen med NFF?

– Vi har hatt en god dialog hele veien. Nå er jeg glad for at NFF også tar tak i UEFA og ber dem se på protokollene. I den ekstrasituasjonen som vi er i nå, har de en jobb å gjøre.

– Hva skjedde opp mot Romania-avgjørelsen?

– Vi hadde en konstruktiv og løpende dialog med NFF og helsemyndighetene. Det var ikke lett for noen. Jeg har stor respekt for de dilemmaene som NFF sto i. Jeg opplever at de landet det på en veldig klok og god måte.

PS: Det var torsdag det ble kjent at kongeparet gikk i selvpålagt karantene, fordi det er påvist coronasmitte på Slottet.

