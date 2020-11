Johaug om Wengs 67. plass: – Det viktigste er at Heidi har det bra med seg selv

Lagvenninnene forteller at Heidi Weng (29) er redd for corona-smitte. Therese Johaug (32) sier at de støtter henne så godt de kan.

UTSLÅTT: Heidi Weng. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Weng endte som nummer 67 i prologen og var hele 25,8 sekunder bak vinneren, Ane Appelkvist Stenseth.

– Hun har kanskje vært litt mer stresset enn vi andre har vært, forteller Lotta Udnes Weng (24) på den digitale pressekonferansen fredag ettermiddag.

– Hun har kanskje brukt mer krefter på det (smittefaren). Jeg synes synd på henne. Det koster krefter å gå rundt og være redd, sier Lotta Udnes Weng, som ble nummer fire på sprinten fredag. De to kvinnene er firmenninger.

Les også Valnes brøt Klæbos fantastiske seiersrekke

– Vi støtter Heidi som person og lagvenninne. Det viktigste er at Heidi har det bra med seg selv, og at hun har en bra tur. Da betyr skirenn lite, sier Therese Johaug.

– Hva bør hun gjøre?

– Hun må prate med støtteapparatet og legen og legge en plan. Og så må vi være der for henne og støtte henne så godt vi kan, sier Johaug, som opplever at Heidi Weng har vært i godt humør på reisen. Men Johaug bor ikke sammen med henne. Løperne bor i atskilte leiligheter i Ruka. De får matkasser på døren.

NRKs langrennekspert Torgeir Bjørn antyder at Heidi Weng kanskje bør dra hjem fra Finland:

– Jeg mener, basert på det Heidi selv sier, at ledelsen må vurdere å sende henne hjem. Hvis hun er så langt unna normalt slag og ikke helt i mental balanse, så bør hun droppe konkurransene, reise hjem og finne roen. Slik at hun finner seg selv igjen. Det viktigste er ikke å gå skirenn akkurat nå. Det er heller ikke det viktigste i livet, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn til egen kanal.

Les også Linn Svahn og svenskene knuste Norge i åpningen

Til NRK svarer Heidi Weng slik på spørsmålet om det er redselen for å bli smittet som er problemet:

– Jeg vet ikke, det bare ... Jeg har vært kanskje litt ... Akkurat nå bare sitter det i hodet, så da klarer jeg ikke å gå fort.

Det ble trippelseier til Sverige i verdenscupåpningen i sprint fredag. Det kommenterer Ane Appelkvist Stenseth, som ble nummer fem i finalen, slik:

– Det er ikke helt bra at de tar tredobbelt, men vi håper å slå dem på et senere tidspunkt i vinter. Forhåpentligvis blir det flere skirenn i vinter, og vi har et VM som kommer. Så får vi heller ta dem senere.

Linn Svahn dro i fra i den siste bakken og vant foran Maja Dahlqvist og Jonna Sundling.

Publisert Publisert: 27. november 2020 16:41