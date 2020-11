Lewis Hamiltons 95. Formel 1-seier overskygget av dramatisk ulykke

Det smalt allerede på den første runden av Formel 1-løpet i Bahrain, og flammene raste rundt Romain Grosjeans bil – som ble delt i to. Da løpet kom i gang igjen gikk det som 94 ganger før: Lewis Hamilton krysset streken først.

Publisert Publisert I dag 15:22

Lewis Hamilton har for lengst avgjort sammenlagtseieren i årets Formel 1-mesterskap, men det betyr ikke at de siste løpene er noe mindre dramatiske.

Og det ble i overkant kaotisk i åpningen av løpet under flomlysene i Bahrain.

Den franske Haas-føreren Romain Grosjean var involvert i en stygg krasj allerede etter de første svingene, i det som så ut som en eksplosjon rundt bilen til franskmannen.

Flammene sto flere meter i været rundt bilen, og reprisen viste at bilen til Grosjean ble delt i to i krasjen. Den ene delen, cockpiten, gikk tvers gjennom autovernet. 34-åringen kom seg ut av bilen i siste liten, og fikk kastet seg over autovernet, vekk fra det brennende bilvraket.

– Dette er det verste jeg har sett. Jeg tror det er den verste smellen jeg har sett i Formel 1 noen gang, sier V Sport-kommentator Atle Gulbrandsen.

Laget Haas skriver på Twitter at 34-åringen har noen mindre brannsår på hendene og anklene, men er ellers ok.

– Han er åpenbart skjelven. Jeg må takke redningsarbeiderne som reagerte veldig kjapt. De gjorde en kjempejobb. Det var en skummel situasjon, sier Haas-sjef Günther Steiner.

– Jeg har aldri sett så mye flammer, så jeg trengte et øyeblikk til å ta inn alt da vi kom frem til ulykken. Da begynte allerede Romain å komme seg ut av bilen på egen hånd, noe som er utrolig gjort i en sånn type ulykke, sier sjåføren i legebilen Alan van der Merwe på TV-sendingen.

DELT: Til venstre her ligger halve bilen til Romain Grosjean. Den andre halvdelen, der Grosjean selv satt, er inne i flammene. Foto: TOLGA BOZOGLU / REUTERS

Før krasjen var det verdensmester Lewis Hamilton som hadde fått best start på løpet, mens teamkamerat Valtteri Bottas hadde en forferdelig åpning. Finnen hadde allerede tapt flere posisjoner da det smalt bak ham.

Da løpet skulle startes opp igjen kjørte Racing Point-sjåfør Lance Stroll inn i Danil Kvyat, samme mann som var involvert i Grosjean-krasjen, og Stroll sin rosa bil rullet av veien og landet på taket.

– Jeg er ok, men henger opp ned, kunne Stroll kjapt meddele teamradioen, før han kom krypende ut av bilvraket.

Og etter at den bilen også var ryddet vekk fra banen kunne Lewis Hamilton sette inn nådestøtet, og luken ned til Max Verstappen ble bare større og større. Noen runder før slutt gikk også Red Bull-føreren for en taktisk pit stop. Det lyktes ikke, og Hamilton tok sin 95. seier i Formel 1. Det er rekord.

Men etter løpet var det viktigere for briten å reflektere over hvor farlig idretten deres faktisk er, enn å juble for nok en seier.

– Det var sjokkerende å se. Når jeg setter meg i bilen vet jeg alltid at jeg tar en risiko, og jeg respekterer hvor farlig denne sporten er, men det var sjokkerende. Jeg er så takknemlig for at haloen (bøylen over hodet) fungerte. Det kunne gått så mye verre. Det er en påminnelse om at dette er en livsfarlig sport, og man må respektere det, sier Hamilton om Grosjeans krasj.

Sergio Perez, Lance Stroll sin meksikanske Racing Point-lagkamerat, lå lenge an til å ta en sterk pallplass. Fire runder før mål fikk han dog motortrøbbel – og plutselig skjøt det ut flammer ut bak bilen.

Da ble det brutt løp for begge Racing Point-førerne, og Alex Albon tok 3.-plassen.

KRASJET OGSÅ: Lance Stroll måtte også bryte løpet tidlig. Foto: GIUSEPPE CACACE / X01348

Perez’ flammer og Strolls krasj var uansett mindre dramatiske enn den Grosjean hadde tidligere på dagen.

Den fikk V Sport-kommentatorene til å tenke.

– Vi må si at noen har holdt en liten hånd over Grosjean i dag, kommenterte Stein Pettersen.

– At man kan overleve en sånn krasj, det skal man takke alle som har jobbet med sikkerhet i Formel 1 for. Man skulle nesten ikke tro det var mulig, sier kommentatorene.

RELATIVT USKADET: Romain Grosjean slapp unna ulykken med mindre brannskader på hender og ankler. Han ble fraktet til sykehus med ambulanse for en sjekk. Foto: HAMAD I MOHAMMED / REUTERS

Publisert Publisert: 29. november 2020 15:22 Oppdatert: 29. november 2020 18:32