Tiller vant Dwors door het Hageland

Rasmus Fossum Tiller er i ferd med å levere en kanonsesong. Lørdag leverte Uno-X-rytteren sin første proffseier.

Foto: Shutterstock / Shutterstock

Nordmannen var sterkest i bruddet og kjørte solo til mål. Han vant foran Danny van Poppel og Yves Lampaert.

– Jeg er en vanlig fyr fra Norge som har hatt en jevn og fin utvikling. Mange unge slår gjennom umiddelbart, men noen ganger trenger man litt ekstra tid. Jeg drømmer om Paris-Roubaix og Flandern rundt, sier 24-åringen til Sporza etter seieren.

Sportssjef i Uno-X, Jens Haugland, kaller det for «nok et gjennombrudd» for laget.

– Det er et stort og flott løp i Belgia med tøffe konkurrenter. Det er en kjempetriumf for oss, sier Haugland til VG.

– Det er et ritt rett under de øverst kategoriserte rittene. Det er en svært vanskelig øvelse å vinne løp i Belgia, men laget kjører på en måte i dag som gjør at vi gir oss selv en sjanse fra start. «Oksen Ferdinand» – som vi liker å kalle ham – har hatt noe i emning en god stund. Heldigvis signerte han treårskontrakt med oss i går og så tar han sin første seier i dag. Det er veldig stort, sier han.

Det kan hende at den første seieren ikke blir den siste.

– Han har et voldsomt potensial. Det har vi visst i mange år. Han er avhengig av trygge rammer, være en god kompisgjeng som kjører på tur. Han har fått erfaring på World Tour-nivå og er en flott leder i laget vårt.

