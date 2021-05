Pedersen utskrevet fra sykehus etter sykkelulykken – tror på OL-start

Skøytestjernen Sverre Lunde Pedersen er utskrevet fra Ullevål sykehus. Det går minst tre måneder før han er tilbake i normal trening, men OL-toget er ikke gått.

Sverre Lunde Pedersen er hjemme etter sykehusoppholdet. Foto: Geir Olsen / NTB

Det bekrefter Norges Skøyteforbund i en pressemelding tirsdag.

Pedersen skadet seg stygt i en sykkelulykke nylig. I etterkant har han vært gjennom et lengre sykehusopphold.

– Hjemtransporten gikk fint, jeg fikk god hjelp av min bror Eirik. Det var veldig godt å komme hjem til familien, sier skøytestjernen.

– Kroppen er fortsatt preget, men det går litt bedre for hver dag som går. Jeg gleder meg til å komme i gang med treningen, og har fortsatt OL i februar som mål, tilføyer han.

Skøyteforbundet opplyser at OL-håpet i tiden fremover skal fokusere på å gå små turer i nabolaget. Aktiviteten skal forsiktig trappes opp.

Tre måneder

Det vil ta rundt tre måneder før Pedersen kan være tilbake i normal trening. Skøyteprofilen følges tett opp av fagpersoner fra forbundet og Olympiatoppen i tiden fremover.

I hvilken og eventuelt hvor stor grad skadeavbrekket vil påvirke den kommende OL-sesongen, er samtidig et ubesvart spørsmål.

– Det er sikkert mange som har tenkt rundt dette, men det er litt tidlig å konkludere. Det er fortsatt såpass tidlig etter skaden, og det er vanskelig å si hvor mye han vil være preget i tiden som kommer, sier skøyteforbundets generalsekretær Håkon Dahl til NTB.

– Det er anslått tre måneder før han kan være i normal trening, hvis alt går som man tror. Samtidig skal bygge seg opp gradvis i løpet av de tre månedene. Vi håper han kan være i mer aktivitet fremover, utdyper han.

Tiden som kommer vil gi svar på hvordan Pedersen responderer på aktiviteten han skal gjøre.

– Så får vi se hvor langt han har kommet når vi skriver august. Men det er ingen ideell situasjon, sier Dahl.

Topptrent

Skøytestjernen kan samtidig komme til å nyte godt av at han har en lang karriere bak seg.

– Han er i utgangspunktet topptrent og har gjort dette i mange år. Han har grunnlaget, erfaringen og klokheten, sier generalsekretæren.

Pedersen var nylig gjennom et inngrep for en nakkeskade han pådro seg i sykkelvelten. Etter ulykken ble 28-åringen også operert for to mindre brudd i venstrehånden og et brudd i høyre underarm. Han fikk også påvist et mindre brudd i kinnbeinet, men den skaden krever ingen operasjon.

Uhellet var ute da skøyteprofilen var på treningstur sammen med landslagskamerater ved Nesvatn i Fyresdal i Telemark og traff et hull i veien. Han mistet kontroll over sykkelen og kjørte inn i en steinur.

Skøytestjernens sykkel knakk flere steder i smellen.