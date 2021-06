Hauge får svi på børsene: – Tok ikke vare på sjansen

MALAGA (VG) (Norge – Luxembourg 1–0) Jens Petter Hauge (21) overbeviste ikke ekspertene og pressen da han startet en kamp for første gang siden 18. januar.

EN TIME: Jens Petter Hauge har knapt spilt fotballkamper denne våren. Mot Luxembourg fikk han litt over en time før Aron Dønnum kom inn til sin Norge-debut. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg hadde forventet mer av dem som fikk en mulighet, som Jonas Svensson og Jens Petter Hauge, skriver VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden.

Mot Luxembourg fikk Hauge sjansen som venstrekant, 21-åringens første kamp fra start siden Milans 2–0-seier mot Cagliari i midten av januar.

Han klarte ikke å overbevise børssetterne. Han måtte nøye seg med 4 i VG, 3 i TV 2, 3 i Nettavisen og 2 i Dagbladet.

– Dette var muligheten for Hauge til å virkelig vise at han fortjener mange minutter i de kommende landskampene, men den tok han ikke vare på, skriver TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Fra pressetribunen i Malaga var det lett å høre at landslagssjef Ståle Solbakken ikke var fornøyd med Hauge defensivt i åpningen.

– Han ble bedre og bedre. Han startet svakt. Hans beste periode var rett før han ble byttet ut (mot Aron Dønnum etter 64. min.). Han har ikke spilt kamp på nesten tre måneder. De første 16–17 minuttene av andre omgang var hans beste periode, da han var mer utfordrende, sier Solbakken til VG.

Hauge har kun spilt 16 minutter for AC Milan siden mars. Da scoret han et svært viktig mål mot Sampdoria og Morten Thorsby.

– Det handler sikkert litt om at han fikk litt «fitness» underveis. Men det er ikke så lett å gå inn i en landskamp når du ikke har spilt på så lenge, sier Solbakken.

Hauge fikk også spille en omgang i 3–0-seieren mot Gibraltar for Norge i mars. Solbakken har vært åpen om at han forventer mer enn det Hauge viste den gang. Landslagssjefen uttalte tidligere denne uken at nordlendingen alt hadde fått bevist mer denne samlingen.

Solbakken sa nylig at Hauge trolig trenger mer spilletid om han skal få en plass på landslaget.

Les også Haaland avgjorde på overtid mot Luxembourg: – På grensen til flaut

– Jeg er åpen for alt. Hvis de gir meg et signal om at det blir lite spilletid, så er jeg åpen for å gjøre noe annet. Men jeg er veldig forberedt på å bli værende og kjempe hardt for en plass på laget. Jeg trives godt i Milano og spillergruppen er veldig fin, sa Hauge, og la til at han vil ta seg en prat med agenten, nylig til NTB.

Siden overgangen fra Bodø/Glimt har 21-åringen spilt 18 Serie A-kamper, 15 av dem som innbytter.

Publisert Publisert: 3. juni 2021 02:51