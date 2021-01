Knallhardt corona-regime: – Jeg er heldig som får forlate rommet

SYDNEY (VG) Casper Ruud (22) er innestengt på et hotellrom 19 timer i døgnet i oppkjøringen til en av sesongens store høydepunkter.

I KARANTENE: Casper Ruud må sitte to uker i karantene før Australian Open. Foto: Heiko Junge, NTB

Australian Open er årets første Grand Slam-turnering i tennis. En turnering som betyr mye for Australia og Melbourne. Derfor trosset de egne innreiseregler og innførte en rekke strekke smitteverntiltak for å få gjennomført den tradisjonsrike turneringen.

Turneringen ble utsatt fra 18. januar til 8. februar, og samtlige av de 1200 spillerne, trenerne og øvrige støtteapparat som kom til Melbourne ble satt i 14 dagers karantene.

– Det var litt trøblete i starten, da noen testet positivt. Det ble mye som måtte koordineres, det ble et par dager ekstra på hotellet, men nå fungerer det fint for vår del, sier trener Christian Ruud til VG.

Rundt 70 spillere er satt i full isolasjon etter å ha vært i nærkontakt med personer som har testet positivt etter ankomst Australia. Den spanske spillere Paula Badosa er blant dem som har testet positivt.

Følges overalt

Trener og pappa Ruud forteller om den spesielle oppladningen til turneringen.

– Vi får fem timer ute av hotellrommet om dagen. Da får vi trent tennis, trent styrke og spist. Vi får kun trene med én annen spiller for å ha færrest mulig nærkontakter.

De øvrige måltidene blir levert utenfor hotellrommet.

– Man blir hentet på rommet og fulgt overalt. Funksjonærer geleider deg fra rommet til bilen, fra bilen til banen, man kan ikke gå et steg feil. Vi må respektere at det er sånn, vi har fått det vi har blitt forespeilet, og det er som det er, legger Ruud til.

Ingen på flyet Casper og Christian Ruud kom til Australia med har testet positivt, så dermed har de sluppet unna de strengeste tiltakene.

– De har tatt alle forholdsregler. For oss funker det fint, vi har ikke så mye å klage på. Det er veldig strengt, men vi visste hva vi gikk til og man er villig til å ofre litt mer når det er en Grand Slam-turnering, sier Christian Ruud.

– Jeg er heldig som får forlate rommet disse fem timene om dagen, så jeg får trent litt. Jeg får mange spørsmål om hva jeg gjør de andre 19 timene. Jeg prøver å sove cirka ti av dem, de resterende timene har jeg forsøkt å se noen gamle legendariske filmer, sier Casper Ruud til Eurosport.

– De er stenge her som vi vet, de passer på at viruset ikke blir spredt. Vi gleder oss til komme oss ut på banen og få litt sol og frisk luft, sa han til kanalen etter de to første dagene i isolasjon på hotellet.

– Fokus på vårt

I Australia har man den siste tiden hatt god kontroll på coronaviruset. Ifølge VGs oversikt er det registrert i overkant av 28.000 smittetilfeller i landet, men i 2021 har det ikke vært registrert mer enn 37 smittetilfeller på ett døgn. De fleste dagene av det nye året er det registrert under ti nye smittetilfeller.

Derfor har flere vært kritiske til at man velger å fly inn 1200 spillere, trenere og øvrig støtteappart for å spille en tennisturnering, spesielt ettersom landets grenser i utgangspunktet er stengt.

– Casper ønsket å spille, det gjorde også nesten alle de andre beste spillerne i verden. Alternativet var ikke å spille. Vi har fokus på vårt, det er ikke vi som har bestemt at turneringen skal spilles. Man kan ikke blidgjøre alle, og det er nok både fordeler og ulemper ved å arrangere turneringen. Casper vil drive med idretten sin, så er det opp til de øverste lederne å avgjøre det andre, sier pappa Ruud.

I MELBOURNE: Christian Ruud under Australian Open i 2020. Foto: Knut Arne Hansen, VG

– Kan nå en kvartfinale

Videre forteller han at til tross for at oppladningen til turneringen blir annerledes, skal Casper Ruud være klar til første serve.

– Det blir tøft. Det er mange gode spillere som kan slå Casper på en god dag, trekningen har mye å si. Vi vil være fornøyde om han vinner to kamper, og veldig fornøyde om han vinner mer enn det. Han kan tape i første runde og han kan nå en kvartfinale.

Ruud forteller at det ikke bare er Australias coronarestriksjoner som har skapt utfordringer den siste tiden.

– Norge er også blant de strengeste landene. Vi håpet å reise til Spania for å trene litt i november og desember, men vi valgte ikke å gjøre det. Sånn sett ble vi litt hindret i sesongoppkjøringen, og det er nok andre som har hatt mer rom. Men vi har likevel trent godt, og jeg håper og tror Casper har utviklet seg bra likevel, sier han, og forteller at sesongens tre mål er kvartfinale i French Open, vinne en ATP-turnering og klatre opp fra 27.-plassen på verdensrankingen til en topp-20-plassering.

– Vi vet hvor tøft det er, men det er realistisk. Det er heller ikke nødvendigvis et dårlig år om han ikke klarer det. Men vi håper jo at ting går riktig vei, så er vi samtidig ydmyke nok til å vite at det er veldig mange andre gode tennisspillere.

Publisert Publisert: 25. januar 2021 02:58 Oppdatert: 25. januar 2021 03:58

