Marcus Pedersen klar for tyrkisk klubb

Marcus Pedersen (30) fortsetter karrieren på tyrkisk andrenivå.

BYTTER BEITE: Marcus Pedersen flytter til Ankara. Her i samtale med Ronny Deila i 2019. Foto: Audun Braastad / NTB

Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Ankaraspor er den norske spissens nye klubb. Han har signert en 1,5-årskontrakt onsdag formiddag.

– Det blir veldig spennende. Jeg vet ikke så mye om ligaen eller hvordan nivået er, så jeg er spent på det, sier Pedersen til VG.

– Fotballen er sånn at ting skjer veldig fort. Vi rir på en Alexander Sørloth-bølge her nede. Det gjør at Tyrkia åpner øynene for Norge. Det er bare bra at folk presterer, sier Norges ferskeste Tyrkia-eksport.

Ankaraspor byttet navn fra Osmanlispor så sent som i september i fjor. Klubben spilte i Europa League så sent som i 2016/17-sesongen, men har de siste årene opplevd en stor nedtur. Nå ligger de på 17. plass på nivå to.

– Jeg har ikke satt meg så godt inn i det, men jeg vet at de byttet eiere, og at de nye prøver å rydde litt opp igjen. Nå skal klubben bygges opp igjen, sier Pedersen.

BEVISET: Her poserer Marcus Pedersen med sin nye drakt sammen med agent Thomas Skilbred og klubbpresidenten i Ankaraspor. Foto: PRIVAT

Forrige sesong scoret han ti mål på 21 kamper for HamKam i Obosligaen.

– Jeg vet ikke om de hadde holdt plassen hvis jeg ikke spilte der, så jeg føler at jeg bidro godt på Hamar, men det er ikke ofte man går fra Obosligaen til Tyrkia, sier Pedersen.

Nå får han et lignende oppdrag med å hjelpe Ankaraspor til å unngå nedrykk.

– Jeg kommer hit for å prestere godt frem til sommeren. Da åpner det seg kanskje noen større muligheter, sier nordmannen.

– I 2018 sa du at du ville «gå etter mer cash». Hvor godt tjener du i Ankara?

– Det er helt greit nivå. Det er ikke Kina-varianter. Men jeg føler det er riktig steg for kanskje å komme meg dit.

Publisert: 20. januar 2021 11:04