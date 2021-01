NM-veka til Bergen og Voss vinteren 2022: – Vi håper på en folkefest

Norges idrettsforbund og NRK har tildelt vinterutgaven av NM-veka til Bergen og Voss i mars 2022.

NM-veka vinteren 2022 skal holdes i Bergen og Voss. Foto: Gian Ehrenzeller / AP / NTB

NTB

10-15 idretter kommer til å være en del av arrangementet som vil foregå på Åsane Arena i Bergen og Myrkdalen i Voss. Det bekrefter idrettsforbundet i en pressemelding.

– Vi ser virkelig fram til å arrangere NM-veka vinter i Bergen og på Voss i slutten av mars 2022. Her vil alt foregå på to flotte arenaer laget for mange ulike idretter, og vi håper på en folkefest, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

I mars i fjor ble NM-veka i Lillehammer avlyst på grunn av koronapandemien, mens i år skal arrangementet holdes i Trondheim og Stjørdal i slutten av mars.

Sommerversjonen av NM-veka i 2022 skal arrangeres i Skien.