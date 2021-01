Håndballgutta møter Spania i kvartfinalen: – Dette må Norge passe seg for

KAIRO (VG) (Spania-Ungarn (36–28) Regjerende europamester Spania smadret Ungarn, vant gruppe én og blir Norges motstander i onsdagens kvartfinale.

RUTINERT: Joan Cañellas var fornøyd med Spanias seier over Ungarn mandag kveld. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Norge har ikke vunnet mot Spania på 24 år. 17 oppgjør har endt med 16 spanske seirer og én uavgjort. Nå må landslagssjef Christian Berges menn bryte trenden for å ta seg til semifinalen i VM.

– Det vil være helt åpent, sier TV3-ekspert Joachim Boldsen.

Mens Norge har tatt sølv i de to siste verdensmesterskapene, ble Spania kronet europamestere i 2018 før de forsvarte tittelen i fjor.

Her i Kairo ledet Spania 21–14 over Ungarn til pause, før rødtrøyene gjorde målforskjellen enda større etter hvilen. Ungarerne hvilte noen av lagets beste spillere og var aldri i nærheten av å utgjøre en trussel.

– Det er et av de tøffeste lagene vi kunne fått. Spania er en av favorittene til å vinne dette mesterskapet. De har ekstremt god dekning på hver posisjon og nesten alle spillerne er i de beste klubbene i Europa, sier Christian O’Sullivan (29) i et møte med norske medier sent mandag kveld.

KLASSESPILLER: Ferrán Solé var treffsikker mot Ungarn. Foto: Khaled Elfiqi

Advarer mot Spania

Spania blir en formidabel oppgave for Norge, men det er en utfordring Sander Sagosen (25) og lagkameratene sier de ser frem til.

– Spania har ekstremt mange gode spillere. Men vi er også skarpe. Vi kan matche dem fint. Nå har vi endelig dette i våre egne hender, forteller Sagosen.

Under matchen mot Ungarn kunne trønderen se blant andre Ferrán Solé (28) herje. I løpet av kampens 30 første minutter satte Paris Saint-Germain-kanten inn åtte scoringer på åtte forsøk.

– Han er en fantastisk kantspiller. Han kan alt. Han er en klassespiller, sier Boldsen.

Samtidig advarer TV3-kommentator Peder Seierstad mot spanjolenes ekstremt effektive kontringsspill.

– Blir det bom av det enkle slaget den ene veien, er det alltid sånn med Spania at det er scoring andre veien. Dette må Norge passe seg for, kommenterer Seierstad.

Stormatcher

Ungarn møter nå Frankrike, som vant Norges gruppe, i en av de andre kvartfinalene. Etter at franskmennene hjalp de norske gutta ved å vinne over Portugal søndag kveld fortalte stjernespilleren Luc Abalo (36) at han var glad på Norges vegne.

– Vi håper å spille mot Norge igjen - kanskje i finalen, sier Abalo til VG.

Vinneren av Norges kamp mot Spania møter seiersherren i matchen mellom regjerende verdensmester Danmark og vertsnasjonen Egypt i semifinalen.